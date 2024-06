Sendo uma das figuras mais populares da Disney dos anos 2000, o alienígena mais amado do mundo foi apresentado em Lilo & Stitch (2002). E no dia 26 de junho, a figura do ser intergalático azul é celebrada no fundo à fora.

Na franquia, Stitch é adotado por Lilo Pelekai, uma havaiana geniosa e de coração puro. Visto como um cachorro de estimação pela jovem, o “pet” é, na realidade, um extraterrestre identificado como ‘Experimento 626′, projetado para causar destruição. No entanto, seu convívio com Lilo o introduz ao significado de família, o fazendo se sentir amado e pertencido.

A fim de celebrar o personagem anualmente, a data 26/6 está relacionada ao nome inicial de Stitch, ‘Experimento 626′, no modelo de data estadunidense em que o mês vem antes da dia (6/26).

Sucesso no mundo à fora

Stitch Day: entenda por que hoje o alienígena mais famoso da Disney é celebrado (Reprodução/Disney)

A representação da cultura havaiana ganhou força na Disney ao trazer a narrativa de ‘Lilo & Stitch’ no início dos anos 2000. De lá para cá, o sucesso da franquia, em especial, de Stitch, teve grande impacto cultural. Desde roupas, acessórios e pelúcias, o personagem ainda é muito vivo no mundo todo.

Após o primeiro longa, a franquia ganhou mais alguns derivados como Stitch (2003), Lilo & Stitch 2: Stitch Deu Defeito! (2005), Leroy e Stitch (2006) e a série de 2003 Lilo & Stitch: A Série.

Apesar da narrativa ser encantadora, Stitch é o dono de maior holofote. Sua personalidade travessa e curiosa, bem como sua aparência são os pontos responsáveis pela cativação pública de diversas idades.

De acordo com a Disney, os produtos licenciados de Stitch são um fenômeno em vendas em suas diversas categorias. É possível encontrar brinquedos, artigos de papelaria, roupas, calçados e acessórios, itens de festas, utensílios de casa e até acessórios para pet. No varejo brasileiro são mais de 2.000 SKU’s disponíveis nas principais lojas físicas e digitais.