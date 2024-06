MIS Experience abraça exposição imersiva contento a história da Itália por meio de seus patrimônios culturais; saiba como visitar

O MIS Experience e o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo se juntaram para trazer a mostra “MOSAICO. Código Itálico de uma arte atemporal” no ano em que a imigração italiana no Brasil comemora 150 anos. Com ferramentas multimídia e de imersão, a exposição traça a história da Itália através de seu patrimônio cultural entre 22 de junho e 18 de agosto em São Paulo.

ANÚNCIO

“MOSAICO. Código itálico de uma arte atemporal” apresenta uma viagem de 2 mil anos do norte ao sul da Itália, trazendo relatos das regiões de Roma, Pompeia, Aquileia, Ravenna, Palermo, Monreale, Piazza Armerina e a cidade submersa de Baia.

Os visitantes farão um percurso experiencial, com a possibilidade de contemplar a história, as representações, e os materiais dentro do universo do mosaico italiano. A mostra conta com a produção pela Direção Geral para a Diplomacia Cultural do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália (MAECI) e idealizada e realizada pela Magister Art.

A exibição revela alguns dos mais importantes tesouros do patrimônio italiano, contendo conteúdos audiovisuais inéditos, filmagens subaquáticas e outras feitas com drones, materiais de arquivo, animações gráficas e uma trilha sonora realizada para a exposição.

Leia mais:

“MOSAICO. Código itálico de uma arte atemporal” conta com sete estações a serem traçadas em seu percurso, iniciando pela Coleção Farnesina do MAECI. Na seção inicial do espaço será possível contemplar alguns dos mais importantes artistas italianos do século 20 e 21 que se confrontaram com o mosaico com históricos de técnica e criatividade.

Serviço | “MOSAICO. Código itálico de uma arte atemporal”

Período: de 22 de junho a 18 de agosto

ANÚNCIO

Endereço: MIS Experience (Rua Cenno Sbrighi, n° 250 – Água Branca – São Paulo-SP)

Ingressos: R$10 (inteira) e R$ 5 (meia) de quarta a sexta; R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) aos sábados, domingos e feriados; gratuito às terças e toda terceira quarta-feira do mês (graças a uma parceria com a B3). Retirada de ingressos gratuitos somente na bilheteria física, no dia da visita. Disponibilidade de ingressos sujeita à lotação do espaço.

Horários: terça a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 19h. Permanência até 1h após o último horário.

Duração: 40 minutos, aproximadamente.