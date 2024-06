Quem é Louisa Jacobson Gummer? Filha de Meryl Streep que apresentou sua namorada

A filha mais nova de Meryl Streep, Louisa Jacobson Gummer apresentou a sua namorada, a produtora Anna Blendell. Através de uma postagem em sua conta do Instagram, a atriz ofereceu detalhes sobre como será a sua nova vida a partir de agora, com este relacionamento romântico que está começando.

“Abençoada por entrar em uma nova era de alegria, baby”, escreveu a filha de Meryl em um post, segundo a revista Quien. “Estamos entrando em uma nova e alegre era da moda lésbica”, acrescentou ela.

Este texto foi acompanhado por uma série de fotografias em que o casal aparece com expressões de amor entre si. A declaração de Louisa Jacobson ocorre dias antes da celebração do Dia do Orgulho, que é comemorado em 28 de junho.

No entanto, o Instagram de seu parceiro começou a dar sinais do relacionamento delas em outubro do ano passado.

Louisa Jacobson Gummer

Louisa Jacobson Gummer é a filha mais nova de Maryl Streep e seu ex-marido, Don Gummer. Acaba de completar 31 anos e, assim como sua mãe, tornou-se atriz.

De acordo com a revista Quién, Louisa estudou na Escola de Drama de Yale, obtendo um Mestrado em Belas Artes em atuação. Ela tem poucos trabalhos no mundo do cinema ou das séries de TV, mas possui uma grande presença no teatro.