Príncipe William recebe os imperadores do Japão em Londres

O príncipe William assumiu a liderança da família real britânica nesta terça-feira, ao receber a visita do imperador e imperatriz do Japão, Naruhito e Masako, e recebê-los pessoalmente no hotel onde estão hospedados em Londres.

Em representação de seu pai, o rei Charles III, William liderou sozinho o comitê de boas-vindas ao casal do império japonês na manhã desta terça-feira, para depois assumir outros compromissos reais.

Em novembro do ano passado, William liderou a recepção do presidente da Coreia do Sul, mas desta vez ele estava acompanhado de sua esposa, a princesa Kate, que não pôde acompanhá-lo desta vez, pois ainda está de licença enquanto faz seu tratamento contra o câncer que revelou ter desde o início deste ano.

Foi assim a recepção do príncipe William aos imperadores do Japão

Vestido de preto e com uma gravata vermelha, o herdeiro do trono britânico apertou as mãos do imperador Naruhito e da imperatriz Masako. “É uma honra receber o imperador Naruhito e a imperatriz Masako esta manhã”, escreveu William em sua conta oficial do Instagram.

A visita do casal real do Japão em Londres inclui uma série de atos protocolares militares, seguidos de um passeio de carruagem pela cidade e de volta ao Palácio de Buckingham, onde vão almoçar e observar os objetos da Coleção Real relacionados ao Japão. Também está previsto que Naruhito e Masako visitem a Abadia de Westminster.

Depois de recepcionar os japoneses, William dirigiu-se com eles ao Horse Guards Parade para participar da cerimônia de boas-vindas oficial, onde estavam o rei Charles III e sua esposa, a rainha Camila.

O casal real do Reino Unido mostrou boa energia, apesar dos últimos dias agitados, depois que foi relatado que a princesa Ana, irmã de Charles, foi hospitalizada na segunda-feira após sofrer lesões leves e uma concussão em sua residência.