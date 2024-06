Pierce Brosnan reaparece com mudança radical de visual e está irreconhecível

Um dos atores mais versáteis e carismáticos é sem dúvida Pierce Brosnan. Desde que se tornou famoso na série dos anos 80, Remington Steele, até sua fama mundial ao interpretar o agente 007 James Bond, o ator tem sido um dos rostos mais famosos de Hollywood por décadas.

E uma das características mais comuns de sua figura é seu visual, que ele tem usado há vários anos e o acompanhou em filmes como ‘Goldeneye’, ‘Mamma Mia!’, ‘O caso Thomas Crown’ ou em ‘Black Adam’.

Por isso, surpreendeu a todos ao aparecer com um novo e radical visual, que nunca tínhamos visto antes.

A drástica mudança de visual de Pierce Brosnan

O ator foi visto no Reino Unido com uma nova aparência que surpreendeu a todos: careca e com um penteado peculiar.

No entanto, isso não se deve a uma decisão pessoal do intérprete, mas sim ao seu novo projeto: o filme ‘Giant’.

Lá, o intérprete irlandês dará vida ao personagem de Brendan Ingle, o treinador do boxeador Prince Naseem Hamed.

Apesar de se dever exclusivamente a um desafio de trabalho, a imagem que Brosnan compartilhou através de sua conta do Instagram causou alvoroço nas redes, já que nunca tinha sido visto assim. Além disso, vários até acharam que ele se parecia com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

“O que aconteceu?”, “Mal te reconheço sem o seu belo cabelo”, “Vai interpretar o Joe Biden?” e “de Bond a Biden”, afirmaram nos comentários.

Deve-se mencionar que ‘Giant’, o novo filme de Pierce Brosnan, coestrelado por Amir El-Masry, está previsto para ser lançado nos próximos meses, sendo um dos sete projetos agendados pelo ator para o futuro próximo, demonstrando que, aos 71 anos, ele continua sendo um dos rostos mais procurados no mundo do cinema.