Os melhores memes de Julio Iglesias

Os memes de Julio Iglesias já são um clássico das tendências virais e desde janeiro começam a aparecer como uma espécie de contagem regressiva para o sétimo mês do ano.

Em cada uma das redes sociais como X - anteriormente Twitter -, Facebook, Instagram e especialmente nos status do WhatsApp, torna-se uma tendência e uma espécie de tradição compartilhar essas piadas desde os últimos dias de junho, todos os dias de julho e até os primeiros dias de agosto.

Memes do Julio Iglesias

No entanto, à medida que os dias que antecedem o início do mês se aproximam, o aumento da atividade nas redes sociais é mais evidente, com imagens do cantor em situações divertidas. Muitos usuários aguardam ansiosamente por este momento para compartilhar seus memes mais engraçados e criativos de Julio Iglesias com a comunidade virtual.

"Na segunda-feira eu apareço", "Julio está prestes a começar", "Começa a melhor época de memes do ano. E que chorem os anti-julio.", "Julio vem carregado de emoções" e "A partir do momento em que os memes de Julio Iglesias começam a aparecer, o ano está prestes a acabar num piscar de olhos", são apenas algumas das expressões que já estão inundando as redes sociais juntamente com as imagens.

Julio Iglesias sobre seus memes

Durante o ano de 2015, através de uma entrevista para Hola, perguntaram ao cantor sobre sua posição em relação às milhares de imagens de seu rosto que se tornaram virais no meio do ano.

Julio Iglesias contou naquela época que “Eu os conheço, são simpáticos e se fazem as pessoas rirem... bem, parece-me bem, desde que não sejam ofensivos. Não vejo todos, mas de vez em quando, um amigo me envia um e eu morro de rir”, de acordo com a publicação da Hola.