Foi em 17 de maio de 2009 que o grupo feminino de k-pop, 2NE1, composto por Park Bom, Minzy, CL e Dara, fez sua estreia, então em 2024, eles comemoraram seu 15º aniversário, mas de acordo com vários rumores, o grupo anunciaria seu retorno em 2024.

2NE1 se reuniu no festival Coachella 2022

Por outro lado em 16 de abril de 2022, ocorreu o segundo dia do primeiro fim de semana do Festival de Música e Artes do Vale de Coachella, onde durante o set intitulado ‘Heads In The Clouds Forever’ do coletivo 88Rising, o grupo feminino de k-pop, 2NE1, se reuniu após quase 7 anos desde sua última apresentação.

Park Bom, Minzy, CL, Dara 2NE1 se reuniu no festival Coachella de 2022 e cantou ‘I Am The Best’ / Foto: AP (Amy Harris/Amy Harris/Invision/AP)

O 2NE1 anuncia sua separação

Embora seja importante ressaltar que foi em novembro de 2016 quando 2NE1 anunciou sua separação oficialmente, “O contrato exclusivo do 2NE1 expirou em maio de 2016, e com a saída de Minzy do 2NE1, tomamos a decisão de nos dissolver oficialmente após uma extensa discussão com os membros restantes. Como o 2NE1 foi o grupo oficial de garotas da YG por sete anos, não podemos começar a expressar como nos sentimos, mas determinamos que era muito difícil continuar. Em vez de esperar um período de tempo desconhecido para as próximas promoções do 2NE1, decidimos focar nas atividades solo dos membros”, compartilhou a agência YG Entertainment, e em 2017, lançaram seu último single intitulado ‘Goodbye’.

O 2NE1 anunciaria seu retorno em 2024

Parece que as preces de Blackjack, como é conhecido o seu fã-clube, foram ouvidas, pois na terça-feira, 25 de junho do corrente ano, o meio coreano OSEN relatou que Bom, Minzy, CL e Dara do 2NE1 terão uma reunião com o produtor executivo Yang Hyun Suk, com quem discutirão os planos futuros que têm como grupo. “É verdade que o produtor executivo e os membros planejam se reunir. Além disso, não temos mais detalhes para confirmar neste momento”, disse a YG Entertainment.

O 2NE1 emociona seus fãs com fotos emocionantes

Não esquecendo que no passado, 17 de maio, durante o seu aniversário, todas as integrantes do 2NE1 compartilharam várias fotografias em grupo através das redes sociais, marcando assim a sua primeira aparição como grupo desde a sua apresentação no Coachella.