Netflix está estudando a possibilidade de adicionar mais publicidade em sua plataforma

A plataforma de streaming Netflix está considerando aumentar a quantidade de publicidade que aparece durante seus filmes e programas de televisão.

Esta medida é proposta como uma resposta aos contínuos aumentos nos custos de produção e operacionais enfrentados pelas plataformas de streaming.

A ideia de mais anúncios não foi bem recebida pelos assinantes. Nas redes sociais e fóruns de discussão, muitos expressam seu descontentamento e ameaçam cancelar suas assinaturas se a Netflix decidir implementar essa medida.

Os usuários argumentam que a presença de anúncios interromperá a experiência de visualização que valorizam nos serviços de streaming.

Diferenciação de preços e estratégia de mercado

Atualmente, a plataforma oferece planos de assinatura que variam de US$ 7 a US$ 23 por mês, dependendo do nível de acesso e qualidade de visualização.

Por outro lado, a Disney Plus adotou um modelo duplo, oferecendo uma opção mais barata com anúncios por US$ 7.99 por mês e uma versão sem anúncios por US$ 13.99 mensais.

De acordo com relatos do Dexerto, essa estratégia visa atrair tanto os usuários dispostos a pagar mais por uma experiência sem interrupções quanto aqueles que preferem preços mais baixos, mesmo com anúncios.

Além da questão dos anúncios, os usuários expressam preocupações sobre a rotação de conteúdo e os longos períodos de espera entre temporadas.

De acordo com o mesmo relatório, essa incerteza afeta a percepção de valor que os usuários têm sobre suas assinaturas e pode influenciar sua decisão de continuar ou cancelar os serviços de streaming.

Reação do público nas redes sociais