Muitas pessoas podem ser culpadas pela morte de Matthew Perry

As autoridades estão prestes a concluir as investigações sobre a morte de Matthew Perry e, em um relatório exclusivo para a revista People, informaram que “múltiplas pessoas” podem ter estado envolvidas na morte do amado ator.

Conhecido globalmente por seu papel como Chandler Bing na icônica série dos anos 90, 'Friends', Matthew Perry faleceu em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. Uma morte surpreendente que deixou seus entes queridos, colegas de profissão e milhões de fãs extremamente chocados.

O que foi relatado agora sobre a morte de Matthew Perry?

Imediatamente, especulou-se sobre qual teria sido o motivo ou circunstância da morte do ator e as autoridades iniciaram as investigações pertinentes. Poucos meses após o falecimento, foi relatado que a morte foi acidental, devido aos efeitos colaterais do tratamento com ketamina que Perry estava recebendo para tratar sua dependência de opioides.

No entanto, de acordo com informações obtidas pela People, em maio deste ano, a polícia de Los Angeles informou que havia começado a investigar as circunstâncias de sua morte após o legista apresentar seu relatório final.

Na investigação, não apenas a LAPD esteve envolvida, mas também trabalhou em conjunto com a DEA e o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos para determinar de onde Perry obteve a ketamina mortal. A investigação teria começado em dezembro, mas só foi conhecida meses depois.

O relatório desta terça-feira, 25, assegura que uma fonte disse ao meio de comunicação que ficará a cargo do escritório do Procurador-Geral dos Estados Unidos decidir se apresentará acusações contra essas outras pessoas envolvidas na morte. No entanto, a People destacou que o escritório não forneceu comentários à revista quando foi contatado ontem.

Matthew Perry falou sobre sua luta para sair do vício em seu livro autobiográfico ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’. “Queria compartilhar minha história quando tivesse certeza de que não voltaria ao lado escuro novamente”, disse ele à People em 2022. “Tive que esperar estar sóbrio para poder escrever tudo. Eu tinha certeza de que ajudaria as pessoas se escrevesse.”