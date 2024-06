Harry busca reaproximação com a família real enquanto Meghan se dedica a Hollywood

Príncipe Harry, filho mais novo do rei da Inglaterra, está dividido entre sua vida nos Estados Unidos e o desejo de restaurar os laços com a família real britânica. Kinsey Schofield, do podcast “To Di For Daily”, revelou que Harry está à procura de propriedades no Reino Unido, na tentativa de reestabelecer a conexão com seus parentes. Em contrapartida, Meghan Markle, sua esposa, foca em sua carreira em Hollywood, após sentir-se rejeitada pelo público britânico.

Durante várias ocasiões, Harry foi excluído de eventos reais. Motivos variam desde questões protocolares até desentendimentos pessoais e revelações controversas. Na coroação do Rei Charles III, Harry e o Príncipe Andrew não apareceram na varanda do Palácio de Buckingham ao lado do rei e dos membros da alta cúpula da realeza. Harry abdicou de suas funções reais em março de 2020, e Andrew afastou-se da vida pública após um escândalo sexual envolvendo Jeffrey Epstein.

Além disso, o casal foi despejado de Frogmore Cottage, residência que a Rainha Elizabeth II lhes havia presenteado. Essa decisão foi tomada pelo Rei Charles III, em resposta às revelações feitas por Harry, vistas de forma extremamente negativa pela família real. Em várias ocasiões, como eventos em homenagem à Rainha Elizabeth II, ambos foram esnobados.

Enquanto Harry enfrenta obstáculos de segurança e falta de apoio de Meghan para retornar ao Reino Unido, ela se concentra em sua carreira em Hollywood. Segundo Grant Harrold, ex-mordomo do Rei Charles III, Harry está reconsiderando suas decisões passadas e deseja um lar no Reino Unido. Contudo, questões de segurança precisam ser resolvidas antes de qualquer mudança.

Por outro lado, Meghan não demonstra interesse em voltar ao Reino Unido, preferindo concentrar-se em sua trajetória profissional nos Estados Unidos. Helena Chard, especialista na família real britânica, acredita que um possível retorno de Harry poderia beneficiar suas relações familiares.

Harry continua enfrentando dificuldades tanto em termos de segurança quanto em relação ao apoio de Meghan para um possível retorno ao Reino Unido. Enquanto isso, a esposa mantém seu foco em Hollywood, uma escolha que reflete a sua rejeição pelo público britânico e seu desejo de seguir uma carreira independente.