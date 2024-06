A princesa Leonor cumpre com a sua educação militar e os seus compromissos com a Casa Real

As princesas podem descansar? Isso aconteceria se Leonor tirasse um ano de férias

Tirar um ano sabático parece ser uma constante nas monarquias europeias e alguns dos futuros herdeiros que decidiram concluir seus estudos para depois viajar por vários países em busca de outras experiências e com ‘certas liberdades’ têm demonstrado isso.

ANÚNCIO

Um desses casos é o do príncipe Christian da Dinamarca, de 18 anos, primeiro na linha de sucessão ao trono dinamarquês, que finalmente comemorou sua formatura do ensino médio na segunda-feira. Entre as perguntas dos jornalistas estava a inevitável: quais são seus planos agora?

“Provavelmente sairei para ver o mundo, me desafiar de novas maneiras e me preparar para coisas diferentes”, afirmou. Uma resposta que parece indicar que o filho mais velho de Frederico da Dinamarca seguirá a tendência da moda entre os reais, tirar um ano sabático.

Leonor seguiu um caminho diferente

De acordo com o jornal El Independiente, com Leonor tem sido diferente, quando a princesa estava prestes a concluir seus estudos no País de Gales foi revelado que seu próximo passo seria iniciar a formação militar, seguindo assim os passos de seu pai e atendendo às expectativas dos espanhóis.

Outras Royals tomaram a mesma decisão que o filho do rei Frederico da Dinamarca, as duas filhas mais velhas dos reis dos Países Baixos, as princesas Amalia e Alexia, também decidiram tirar um tempo para si após concluírem o ensino secundário.

No caso da segunda na linha de sucessão, isso foi feito de forma mais secreta, o que até gerou algum descontentamento entre a sociedade holandesa.

No que diz respeito a Leonor, seus planos estão marcados pelo dever com a Casa Real da Espanha, pelo menos até 2026: depois de passar um curso na Academia Geral Militar de Zaragoza para se formar como dama-cadete no Exército de Terra, ela continuará na Marinha.

ANÚNCIO

Leonor, da Marinha para a Força Aérea

Destaca-se que a princesa Leonor este ano será da guarda-marinha tanto na Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra) quanto a bordo do Navio Escola Juan Sebastián de Elcano.

Finalmente, no curso de 2025-2026 completará o terceiro ano na Força Aérea e no Espaço, juntando-se à Academia Geral da Força Aérea de San Javier para o ano acadêmico de 2025-2026 como aspirante a oficial.

Além de passar pelos três exércitos, espera-se que a Princesa também continue seus estudos universitários para obter um diploma de graduação e, se for o caso, de pós-graduação, assim como fez o rei Felipe na Autónoma de Madrid e também sua mãe, que também é profissional do jornalismo.

Os especialistas na monarquia espanhola consideram improvável que uma princesa como Leonor, herdeira do trono espanhol, possa desfrutar do privilégio de um ano de descanso.

Nos últimos eventos e celebrações que ele participou, ela deixou claro que sua intenção é ter cada vez mais presença na vida pública. Portanto, seria surpreendente se, de repente, decidisse se afastar completamente de seu papel depois de tantos meses.

Quem segue os passos de Leonor

Apenas existem duas herdeiras que seguiram os mesmos passos da princesa Leonor na Europa. Uma delas é a princesa Elisabeth da Bélgica, herdeira do trono belga, que conciliou seus estudos universitários em Harvard com pequenas imersões na vida militar.

A outra é Ingrid da Noruega, filha do príncipe Haakon e, portanto, a terceira na linha de sucessão. Neste ano, ela iniciou sua formação militar no batalhão de engenheiros de Øverbygd.