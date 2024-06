A rainha Letizia revela seu truque para parecer mais alta usando sandálias baixas

A rainha Letizia teve que deixar de usar saltos altos há alguns meses, depois de sofrer uma lesão em um de seus pés, por isso, nos últimos eventos, decidiu aparecer com calçados confortáveis, que vão desde tênis brancos a sandálias baixas.

No entanto, a monarca espanhola não perdeu sua essência ao aparecer com looks elegantes e calçados adequados ao seu bem-estar, conseguindo ser o centro das atenções onde quer que vá.

Embora a saúde tenha se voltado contra ela, ela soube manter os códigos de vestimenta e tem o truque perfeito para parecer mais alta e estilizada mesmo sem saltos.

O truque da rainha Letizia para parecer mais alta sem usar saltos altos

Quando se trata de beleza, a Rainha Letizia sabe como encontrar os truques perfeitos para sempre parecer perfeita, então a questão da altura foi rapidamente resolvida com a ajuda de sua estilista Eva Fernández, que a ajudou a parecer esguia mesmo usando sandálias baixas.

A esposa do rei Felipe VI conseguiu criar uma harmonia visual, como em um de seus últimos eventos noturnos, a celebração do décimo aniversário do reinado de Felipe VI, onde ela usou uma saia plissada da Massimo Dutti em cor champanhe com um detalhe que faz a diferença, a bainha é irregular e não completamente reta.

Este efeito também foi mostrado com o vestido da Adolfo Domínguez que ela usou na terça-feira, 25 de junho, durante sua visita aos escritórios da Netflix, pois permite que a linha irregular, juntamente com sapatos planos, cause um efeito menos rígido, garantindo que a figura pareça mais alongada.

Desta forma, a realeza demonstrou que nem sempre é necessário usar saltos altos para parecer elegante e estilosa, pois basta conhecer as proporções do corpo e o que se ajusta a cada mulher para parecer mais alta, portanto, não há limitações na hora de se vestir e buscar o efeito desejado.

Sem dúvida, Letizia é uma referência da moda, por isso seu estilo tem sido copiado por outras famosas, como é o caso de Victoria Beckham, que em várias ocasiões demonstrou sua admiração pela rainha.