A nova série da Amazon Prime que promete ser ainda mais sensual do que ‘Bridgerton’

O Amazon Prime Video está pronto para surpreender seu público com uma nova e provocativa série histórica que promete ofuscar ‘Bridgerton’ em termos de sensualidade e drama. ‘My Lady Jane’, é baseado na história de Jane Grey, a Rainha dos Nove Dias da Inglaterra no século XVI, mas com uma reviravolta inesperada e deliciosamente viciante que desafia as convenções históricas.

ANÚNCIO

A série, adaptada do livro de Cynthia Hand, Brodi Ashton e Jodi Meadows, oferece uma visão alternativa da vida de Jane Grey, a nobre inglesa que foi rainha por um curto período antes de ser executada. Em vez de focar em seu final trágico, ‘My Lady Jane’ reimagina sua história com um desfecho diferente e cheio de aventura, romance e elementos mágicos.

‘My Lady Jane’ é a aposta da Amazon Prime para vencer ‘Bridgerton’.

Emily Bader interpreta a protagonista, Jane Grey, numa atuação que combina beleza, engenho e uma rebeldia encantadora. Ao contrário de Jane histórica, que foi uma figura trágica, esta Jane sonha em publicar seu próprio livro sobre plantas e desafia as restrições de sua época e sua família.

Bader está acompanhada por um elenco talentoso que inclui Edward Bluemel como Guildford Dudley, o marido de Jane; Jordan Peters como o rei Edward; Anna Chancellor como Lady Frances Grey, mãe de Jane; Rob Brydon como Lord Dudley, pai de Guildford; e Jim Broadbent como o duque de Leicester, tio de Jane.

A série, que estreia em 27 de junho, é dirigida por Jamie Babbit e tem Gemma Burgess e Meredith Glynn como produtoras executivas. Babbit dirige cinco dos oito episódios, garantindo uma visão coesa e vibrante deste mundo Tudor alternativo.

Modificar a história em busca de novos horizontes

‘My Lady Jane’ não só subverte a história real inglesa, mas também adiciona criaturas misteriosas e mágicas, criando uma aventura emocionante onde o filho de Henrique VIII, Eduardo, não morre de tuberculose, e nem Jane e seu marido são executados. Esta abordagem inovadora promete manter os espectadores na beira do sofá.

Com sua narrativa ousada e seu estilo visual opulento, ‘My Lady Jane’ está pronta para se tornar o novo fenômeno do Prime Video, oferecendo aos fãs de dramas históricos uma experiência fresca e emocionante que rivaliza com a sensualidade e o charme de ‘Bridgerton’.