15 anos sem Michael Jackson! Mate um pouco da saudade com algumas músicas do ídolo pop

Em 24 de junho de 2009, Michael Jackson estava realizando os últimos ensaios de sua turnê ‘This is It’, onde chegou a interpretar ‘Earth Song’, uma das músicas em que manifesta sua preocupação e convida à reflexão sobre o cuidado com o planeta. A interpretação desta canção durante esse ensaio se tornou uma das últimas aparições públicas do cantor, e, portanto, de seus últimos momentos de vida, apenas doze horas antes de seu falecimento.

No dia seguinte, em 25 de junho de 2009, a notícia de sua morte inundou os noticiários ao redor do mundo, causando uma grande comoção entre os seguidores e, de forma geral, em toda a indústria musical. Michael Jackson foi, sem dúvida, uma das figuras musicais (e de moda) mais importantes da história. Sua música sempre esteve um pouco à frente de seu tempo, razão pela qual ainda, em pleno 2024, continua presente em seus fãs e nas novas gerações que encontraram em Michael uma inspiração artística, como confessaram diferentes cantores como Bruno Mars, Justin Timberlake e até colaborações com Freddie Mercury, já que Freddie passou seis horas no estúdio da casa de Jackson em 1983, gravando voz em três músicas: There Must Be More to Life than This, State of Shock e Victory.

Para lembrar um pouco de seu legado musical, destacamos algumas músicas não tão conhecidas de Michael Jackson, mas que sem dúvida são um tesouro escondido em seus respectivos álbuns.

‘Baby, be mine’

Publicada no icônico Thriller de 1982, essa música se destaca como uma canção contrastante, onde Michael repensou várias vezes o seu título, e aborda a ideia da necessidade de ter aquela pessoa sempre presente com um único objetivo: ser dela. Com toques de disco dos anos 80, balada e um pouco de rock, esta canção se torna um dos tesouros deste álbum.

‘Invincible’

O single que abriu o álbum ‘Invincible’ de 2001 é um claro exemplo do que viria a ser ouvido alguns anos depois com outras boy bands e solistas da mesma época, mais eletrônicas, e estabelecendo o padrão do pop que seria ouvido nos 5 anos seguintes a este single.

‘I can´t help it’

Como parte do seu quinto álbum solo de 1979. O significado profundo da letra desta música é que a pessoa que canta não consegue evitar amar a pessoa em quem está pensando, e é dessa mesma nostalgia que surge a melodia tão suave que acompanha a letra.

‘Just can’t stop loving you’

É importante notar que esta foi a única música traduzida pelo próprio Michael para o espanhol, e que foi incluída no disco comemorativo dos 25 anos de ‘Bad’, onde podemos apreciar um pouco mais a delicada voz que Michael tinha e como ele era um romântico declarando seu único amor.

Dados curiosos para lembrar

1. ‘Thriller’ é o álbum mais vendido de todos os tempos, com vendas estimadas de 66 milhões de cópias.

2. Billie Jean foi o primeiro videoclipe de um artista negro a ser exibido na MTV, quebrando barreiras raciais na televisão.

3. O Moonwalk estreou em 1983: Michael Jackson realizou o icônico passo de dança pela primeira vez no especial de TV 'Motown 25: Yesterday, Today, Forever' enquanto interpretava Billie Jean.

4. O alcance vocal de Michael abrangia quase quatro oitavas, o que lhe permitia transitar de notas graves a agudos em falsete com uma facilidade surpreendente.