Veja novo trailer de ‘Pinguim’, a série derivada do Batman: Quando será lançada?

A Warner Bros. Discovery lançou um novo trailer de ‘Pinguim’, uma série derivada que se concentra no personagem gângster interpretado por Colin Farrell em ‘Batman’ da DC.

Ambientada logo após os eventos do bem-sucedido filme de 2022, esta série segue a trajetória de Oswald Cobblepot, conhecido como O Pinguim, enquanto ele ascende ao poder no submundo de Gotham, tornando-se um dos vilões mais notórios do universo do ‘Batman’.

O trailer mostra Gotham inundada e no meio de um desastre de grande escala. Nesse contexto, há um evidente caos no submundo criminoso, depois que o vilão interpretado por Paul Dano assassinou o líder mafioso da cidade, Carmine Falcone (John Turturro). Isso causou um perigoso vácuo de poder, que Oz Cobb tentará preencher. E ele fará isso enfrentando também a resistência da violenta família Falcone.

Detalhes de ‘Pinguim’

A produção da série começou em março de 2023 e foi interrompida por greves de roteiristas e atores, mas finalmente foi retomada após o Dia de Ação de Graças. Apesar disso, ‘Pinguim’ chegará neste outono à Max, oferecendo aos espectadores uma nova visão de um dos vilões mais icônicos da história em quadrinhos.

A série surge diretamente de ‘Batman’, dirigida por Matt Reeves. Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e Max, elogiou a série, descrevendo-a como “fantástica” e destacando seu potencial criativo.

O elenco da série inclui talentosos atores como Cristin Milioti, Clancy Brown, Michael Zegen e Michael Kelly em papéis-chave. Além disso, conta com a participação de Rhenzy Feliz, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, James Madio, Scott Cohen, Theo Rossi, Carmen Ejogo, François Chau, David H. Holmes, Craig Walker, Jared Abrahamson e Mark Strong em papéis ainda não revelados.

A série limitada de drama é escrita por Lauren LeFranc, que também atua como showrunner. Os primeiros três episódios são dirigidos por Craig Zobel.

Com o novo trailer, a plataforma de streaming da HBO, Max, anunciou que será lançada no mês de setembro.

Muitos fãs especulam que sua data de lançamento será logo após o final de ‘House Of The Dragon’.