Será leiloado um material musical dos Beatles com erro ortográfico

The Beatles. / Foto: Cortesia (UMG)

Os anos passam e os Beatles continuam sendo uma tendência. Nos últimos dias, seu nome voltou a se destacar em diferentes redes sociais após a confirmação da passagem da ‘Got Back Tour’, do seu histórico baixista, Paul McCartney, por terras sul-americanas, e mais precisamente no Brasil, em outubro de 2024.

No recente fim de semana que terminou, a mítica banda de Liverpool voltou a ser notícia graças a uma verdadeira curiosidade que emocionou seus fãs mais dedicados e, sobretudo, os colecionadores, ao descobrir que uma versão peculiar de ‘Love Me Do’, lançada em 1962, será leiloada em breve.

Detalhes do leilão

Não há dúvida de que tudo relacionado a material colecionável dos Beatles é considerado por especialistas como uma verdadeira joia, no entanto, este em particular chama a atenção de centenas de pessoas, pois um erro ortográfico é o que faz a diferença.

Trata-se de uma das 250 cópias que tem o sobrenome de Paul McCartney escrito como “McArtney”, conforme divulgado em uma publicação no portal da BBC, que também especifica que esse material fez parte de um número seleto de singles que foram impressos e distribuídos para estações de rádio e televisão antes do lançamento do single em 5 de outubro de 1962.

“Este é um material raro dos primeiros dias de carreira dos Beatles. Sendo um dos 250 únicos, é de particular interesse para colecionadores dos Beatles e o erro ortográfico no nome de Paul McCartney é autêntico e interessante por si só”, explicou o especialista em vinis, Rob Smee, ao veículo citado.

Os leiloeiros da Stacey’s Auctioneers em Chelmsford, Essex, serão responsáveis por realizar o leilão do vinil de sete polegadas, pelo qual se espera obter aproximadamente US$ 11.400 dólares.