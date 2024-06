Messi e os milhões que acumulou aos 37 anos

Lionel Messi comemora seu 37º aniversário nesta segunda-feira, 24 de junho. Atualmente, ele está no centro do debate futebolístico mundial como o melhor jogador do mundo, superando figuras como Cristiano Ronaldo, Maradona e Pelé. Ao longo de sua carreira, ele se destacou por suas conquistas e está entre os atletas mais bem pagos do mundo.

ANÚNCIO

Durante sua trajetória, o astro argentino elevou o futebol a outro nível com sua habilidade única em campo, estabelecendo recordes lendários nos três times pelos quais jogou: o Barcelona (2004-2021), o PSG (2021-2023) e atualmente na liga americana com o Inter de Miami desde 2023.

Além de seus sucessos nos clubes, suas atuações pela seleção argentina têm sido notáveis, conquistando vários torneios continentais e o título mundial no Catar 2022. Messi acumulou uma grande fortuna graças ao seu contrato vitalício com a marca esportiva Adidas e outros patrocínios.

Qual é o valor da fortuna de Lionel Messi?

Como atual jogador do Inter de Miami, Messi tem um contrato anual de US$ 60 milhões, que inclui acordos comerciais com a Apple e a Adidas. Segundo a Forbes, em 2024, o ex-jogador do Paris Saint-Germain é o terceiro atleta mais bem pago do mundo, com receitas anuais de US$ 135 milhões, divididos entre 65 milhões por sua atividade em campo e 70 milhões por patrocínios.

De acordo com o Celebrity Net Worth, a fortuna de Lionel Messi atinge os US$ 650 milhões até 2024, com receitas adicionais provenientes de patrocínios que variam de US$ 40 a 60 milhões anuais, totalizando mais de US$ 200 milhões por ano.

Ao longo de sua carreira, o argentino gerou mais de US$ 1,3 bilhão, distribuídos em cerca de US$ 900 milhões em salários e 400 milhões em patrocínios.

O jogador argentino esteve na lista da Forbes em três ocasiões como o jogador de futebol mais bem pago, durante o ano de 2020 com US$ 126 milhões, 2021 com US$ 125 milhões e 2022 com US$ 128 milhões, tornando-o um dos atletas mais bem pagos do mundo.