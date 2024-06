Georgina Rodríguez surge deslumbrante com suas joias brilhantes

Georgina Rodríguez é conhecida por sua elegância e, mais uma vez, a esposa de Cristiano Ronaldo se apresentou linda e sofisticada num ensaio publicado no Instagram.

O reels mostra a Georgina com as roupas luxuosas que foram usadas para uma sessão de fotos. Ela aparece com um vestido preto justo, com mangas compridas e gola alta.

A esposa de Cristiano Ronaldo usou gargantilhas cheias de diamantes brilhantes e brincos longos para deixar o look ainda mais luxuoso.

Ao mesmo tempo, Georgina optou por um simples rabo de cavalo para arrumar o cabelo. Porém ele estava tão perfeito que nenhum fio rebelde caiu no rosto da modelo.

Georgina Rodríguez e CR7 compram mansão

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo compraram uma mansão em Jumeirah Bay Island, em Dubai, conhecida como “ilha dos ricos”, por habitar apenas milionários.

A nova mansão da família de CR7 em Dubai está avaliada em R$ 145 milhões (25 milhões de euros) e fica a apenas oito quilômetros do centro da cidade e muito próximo do litoral.

Ainda não há uma data certa para Georgina se mudar com os cinco filhos para a nova casa luxuosa da família e ficar mais perto do jogador português, que foi contratado para jogar durante várias temporadas pela equipe do Al-Nassr Footbal Club, da Arábia Saudita.

Georgina e Cristiano Ronaldo vão morar com os cinco filhos numa nova mansão avaliada em R$ 145 milhões (Reprodução/Instagram)

O astro da seleção portuguesa de futebol comprou o terreno na ilha dos ricos em 2023, mas antes de receber Georgina Rodríguez, Ronaldo e os cinco filhos, a casa passará por algumas reformas, já que ela “não está habitável”.

Uma curiosidade é que a famosa “ilha dos ricos” conta apenas com 15 mansões, sendo uma delas propriedade de Teddy Saggi, filha do ex-presidente angolano, José Eduardo Santos.

A ilha onde fica a nova mansão de Georgina e CR7 também possui um iate clube particular, clube de praia, academias, restaurantes gourmet e hotéis de luxo.