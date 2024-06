Expõem supostas infidelidades de David Beckham e Charlize Theron está incluída

O casal é um dos mais sólidos do mundo do entretenimento internacional

Embora os rumores de infidelidade de David Beckham com Victoria já tivessem surgido após o lançamento de sua série na Netflix, uma nova pista surgiu confirmando a grave crise que o casal enfrentou nos primeiros anos de casamento devido às aventuras do ex-jogador de futebol.

Os Beckham encarregaram-se de formar uma das famílias mais estáveis e admiradas do mundo do entretenimento, mas a verdade é que o seu romance não foi um mar de rosas, uma vez que a fama e os compromissos profissionais de ambos os expuseram à pressão mediática.

Depois de terem deixado para trás os rumores sobre a suposta infidelidade de David à mãe de seus filhos, agora um novo livro os exporia novamente, e desta vez são vários os nomes envolvidos.

As infidelidades de David Beckham a Victoria

‘A casa de Beckham’ é o livro do jornalista britânico Tom Bower, que se encarregou de expor uma lista das aventuras da ex-estrela do futebol. O livro, disponível no Reino Unido, mostra a imagem de um casal muito unido, mas que esteve à beira do divórcio várias vezes.

“Pode ser que não haja nada que não saibamos neste livro, mas ter tudo num só lugar é supercondenatório. É uma herança que você não quer ter. Não importa como você disfarce, as coisas sempre vêm à tona”.

Rebecca Loos, ex-assistente pessoal, afirmou ter tido um romance com David em 2004 e alega tê-lo encontrado na cama com a modelo espanhola Esther Cañadas, enquanto atendia uma ligação da cantora que tentava localizar seu marido.

"Olhei para ela muito magoada. Pensei que era a única", disse a mulher sobre aquela noite em que o atleta estava festejando na casa do seu colega do Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Mas essas não foram as únicas histórias amorosas com as quais Beckham foi relacionado, pois a modelo Celina Laurie disse ter dormido com David Beckham na Dinamarca em 2002, conforme escreve Bower; da mesma forma, Danielle Heath, proprietária de um salão de beleza, confessou ter tido um caso com David na casa dos Beckhams em Madri, embora ele sempre tenha negado suas palavras.

No livro também é relatado o suposto relacionamento extraconjugal que ele teve com a modelo e DJ da alta sociedade Lady Mary Charteris durante o festival de música de Glastonbury em 2017.

"Também chamou a atenção de uma glamourosa modelo de biquíni australiana", lê-se.

A diversão teria terminado quando a ex-Spice Girl chegou de Nova York e pousou de helicóptero em um campo de Somerset.

"Em questão de segundos, eles se viram envolvidos em uma discussão feroz. Não houve problemas até que ele pousou", disse.

Os nomes de famosas também não faltaram no livro, pois, segundo o britânico, David também tinha Charlize Theron em mente e, embora não tenha deixado claro se houve algo entre eles, mencionou a atração que ambos irradiavam.

“Não conseguiram tirar os olhos um do outro. A linguagem corporal entre eles é elétrica”, mencionou sobre o encontro que tiveram no sorteio da Copa do Mundo de 2010.