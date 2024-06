Esta foi a crítica de Dave Grohl contra Taylor Swift e ela responde com uma indireta

Um fim de semana bastante agitado para Taylor Swift, graças ao sucesso de sua passagem pela Inglaterra com a ‘The Eras Tour’, marcando tendência mundial após a viralização das imagens de seu namorado, a superestrela da NFL, Travis Kelce, surpreendendo quase 90 mil espectadores enquanto fazia alguns passos de dança no palco do icônico estádio de Wembley, em Londres.

No entanto, não foi a única coisa que veio à tona sobre a artista de 34 anos, já que o famoso roqueiro, Dave Grohl, que também está em turnê com sua banda Foo Fighters na capital do Reino Unido, fez uma crítica forte e irônica ao seu show.

Especificamente, o ex-baterista do Nirvana insinuou na noite de sábado, 22 de junho, no London Stadium, que a cantora pop e sua banda não tocam ao vivo e se baseiam apenas em faixas de apoio ou playback, muito diferente deles que fizeram isso ao longo de seus 30 anos de carreira.

“Gostamos de chamar nossa turnê de ‘Errors Tour’ (em relação à The Eras Tour). Temos mais de uma era e também mais de um maldito erro. Apenas um par. Isso porque nós realmente tocamos ao vivo. Gostamos de rock cru e ao vivo. Vocês vieram ao lugar certo”, disse Grohl, enquanto era acompanhado por vaias e insultos direcionados a Swift.

Taylor Swift não ficou calada

A menos de 24 horas das declarações de Dave Grohl, Taylor Swift não perdeu a oportunidade de se expressar indiretamente para defender sua posição sobre como se desenvolve o que é considerado por especialistas como uma das turnês musicais mais lucrativas e com maior presença de público em toda a história da música.

Acompanhada por aplausos e uma grande ovação no início do evento musical, neste domingo Swift enfatizou que seus músicos “tocarão ao vivo para vocês durante três horas e meia esta noite. Eles merecem muito e também cada um dos meus colegas artistas”.