Ben Affleck ainda chama Jennifer Lopez de sua ‘esposa’ apesar dos rumores de divórcio

Ben Affleck deixou claro seu estado civil em meio aos rumores de divórcio que cercam seu casamento com Jennifer Lopez, ao se referir sutilmente à cantora como sua “esposa” durante a estreia da quarta temporada do programa de Kevin Hart, ‘Hart to Heart’, na Peacock.

O vencedor do Oscar, de 51 anos, falou sobre sua vida sob os holofotes e admitiu que não gosta da atenção da mídia, o que explica por que muitas vezes ele parece sério nas fotos dos paparazzi. "É por isso que as pessoas me veem e pensam, 'Por que esse cara está sempre com raiva?' Porque alguém tem sua câmera e a coloca na minha cara", explicou.

Ben Affleck ainda chama Jennifer Lopez de sua ‘esposa’

“Não me importa se me tiram fotos em um clube ou em uma estreia, com minha esposa, tanto faz. Adiante. Faça o que quiser. Nem sequer te noto”, acrescentou Affleck. No entanto, quando se trata de seus filhos Violet, de 18 anos, Seraphina, de 15, e Samuel, de 12, Affleck disse que isso é algo completamente diferente. Apesar de ser uma estrela de cinema de primeira linha, Affleck revelou que seu nível de fama mudou drasticamente depois que ele e López reavivaram seu romance em 2021.

Affleck descreveu a fama de sua esposa como “absolutamente louca” e destacou que “realmente representa algo importante para as pessoas”. Para ele, as interações com os fãs variam entre o reconhecimento por seus próprios filmes e gritos emocionados de “J.LO!”, o que ele acha incrível. Embora não seja especificado quando o episódio foi gravado, o casal, que se casou em julho de 2022, tem enfrentado rumores de separação desde maio, quando surgiram notícias de que estavam vivendo separados e colocaram à venda sua mansão em Beverly Hills por US$60 milhões.

Apesar dos rumores, tanto Affleck quanto López não abordaram diretamente a especulação sobre seu relacionamento. No entanto, no Dia dos Pais, López compartilhou uma postagem doce em homenagem ao seu marido, chamando-o de “nosso herói”. Apesar dos desafios, o casal tem demonstrado publicamente estar unido, embora fontes próximas tenham sugerido que Affleck tem refletido sobre o casamento e questionado a viabilidade do relacionamento.