“Ainda fico corado”: Príncipe William surpreende ao confessar o pedido que Taylor Swift

O príncipe William, Taylor Swift e Bon Jovi: uma combinação que parece saída de uma série de artistas famosos. No entanto, esta incomum tríade de estrelas populares se reuniu em um palco de Londres, em 2013, para uma performance memorável que ainda hoje continua provocando sorrisos e rubores.

ANÚNCIO

Num evento beneficente realizado no Palácio de Kensington, em 26 de novembro de 2013, grandes personalidades se reuniram para apoiar o Centrepoint, uma ONG dedicada a ajudar jovens sem-teto. Entre os presentes estavam Taylor Swift, Bon Jovi e o príncipe William. O que começou como uma noite de arrecadação de fundos rapidamente se transformou em uma noite inesquecível quando a artista norte-americana, vencedora de vários prêmios Grammy, convenceu o herdeiro ao trono britânico a subir ao palco.

De acordo com a versão do próprio príncipe, tudo começou quando Taylor Swift, sentada à sua esquerda, colocou a mão em seu braço e olhou diretamente nos olhos dele. "Vamos, William. Vamos cantar", disse ela. Embora surpreso e um pouco nervoso, o marido de Kate Middleton não pôde recusar o convite da estrela pop, de acordo com as informações do site Panorama.

William cantou uma versão improvisada do sucesso mundial do Bon Jovi com Taylor Swift

"Ainda fico corado ao lembrar disso", confessou William. "Não sei o que aconteceu comigo, mas quando Taylor Swift te pede algo assim, você simplesmente se levanta e faz", comentou.

Jon Bon Jovi estava em plena atuação quando Taylor Swift e o príncipe William subiram ao palco para cantar sua versão improvisada de ‘Livin on a Prayer’. Embora William admita que não sabia muito bem a letra, a energia do momento e o entusiasmo o levaram a dar o seu melhor. “Os meninos e meninas do Centrepoint estavam aplaudindo e se divertindo, então pensei: ‘Que diabos! Não serei eu a estragar a noite’”, lembrou com humor.