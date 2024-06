A reação inesperada dos fãs ao verem que Ricky Martin ganhou alguns quilinhos

A polêmica se instalou nas redes sociais desde o final da semana passada, quando vídeos de um show de Ricky Martin se tornaram virais. Segundo a opinião de alguns internautas, o cantor porto-riquenho ganhou peso e as críticas fizeram com que outro setor de seus fãs explodisse contra aqueles que fizeram comentários negativos.

Vários vídeos do TikTok mostram Ricky Martin dançando no palco enquanto cantava sua famosa música “Adrenalina”, que gravou com Wisin e Jennifer López, mas que no show estava interpretando sozinho.

Enquanto cantava, Ricky Martin vestia uma calça larga e uma regata de couro preta, no estilo oversize. Certamente sua figura não é a mesma com a qual o porto-riquenho costuma aparecer, mas as críticas mal-intencionadas geraram a fúria daqueles que o apoiam.

A maioria dos usuários fez comentários negativos sobre sua figura com piadas sobre sua barriga ou sua forma. Na verdade, o vídeo que vamos compartilhar com vocês a seguir diz "o que aconteceu com a barriga de Ricky Martin?", como uma espécie de piada sobre a barriguinha que o cantor está mostrando.

Os seus fãs mais leais saíram em sua defesa em cada um dos vídeos publicados no TikTok.

"Ainda se vê melhor do que muitos dos que o criticam", "Quem se importa, se ele é perfeito de qualquer maneira", "Ele está bem para a idade dele, não vejo o problema", "Para a idade que ele tem, vamos lá. Muitos gostariam de estar assim aos 52 anos, está melhor do que muitos mais jovens", "Gostaria de vê-los assim na idade dele, aqueles que criticam não devem conseguir nem andar quando chegarem à idade dele", disseram alguns internautas que o defenderam.