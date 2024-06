Sem Eliana: SBT revive game que fez sucesso com Silvio Santos

Sem Eliana aos domingos, o SBT acaba divulgar sua nova programação a partir do dia 30 de junho. Entre as novidades está o retorno do Roda a Roda, programa que fez sucesso com Silvio Santos.

A partir do próximo domingo, Celso Portiolli e Patricia Abravanel também ganham mais tempo na grade de programação e novos quadros vão surgir.

“Celso, Patrícia e Rebeca traduzem muito bem a nossa essência. Eles seguirão conquistando o público com quadros divertidos, vibrantes, criativos e para toda a família”, disse Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT.

Domingo Legal

Agora, Portiolli assume o desafio de comandar o Domingo Legal, das 11h15 às 18h15 e, além dos quadros consagrados, novos quadros, como o game show Até Onde Você Chega?, estreia.

Outra novidade no programa é a presença de Tiago Barnabé no elenco fixo. O humorista não deixou o SBT com a saída de Eliana.

Rebeca Abravanel de volta

Rebeca Abravanel retorna ao comando do Roda a Roda, programa que ez muito sucesso com Silvio Santos. A filha do dono do SBT estreia game às 18h15.

Um novo cenário e a presença da plateia e outras novidades também foram revelados pela direção da emissora.

Programa Silvio Santos

Patrícia Abravanel ganhou uma hora a mais de duração. Ela continua no comando do Programa Silvio Santos.

Agora das 19h à meia-noite, a atração irá lançar a nova versão de um dos maiores sucessos do SBT, o Namoro na TV, que terá pela primeira vez um casal gay.

O quadro Sala dos Artistas também estreia no Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel e o Show de Calouros está de volta.