Justin Timberlake reaparece em público após sua prisão por estar sob efeito de álcool

Após ser preso por dirigir sob efeito de álcool, Justin Timberlake se apresentou na sexta-feira à noite em um concerto no estádio United Center, em Chicago. O artista mencionou o incidente recente e afirmou que “foi uma semana difícil”.

O incidente ocorreu na madrugada de terça-feira em Sag Harbor, Nova York. Timberlake estava voltando para seu hotel após jantar com amigos no American Hotel. Durante o percurso, um oficial o parou depois de ignorar um sinal de pare e ziguezaguear pela estrada. Segundo a denúncia criminal, o cantor se recusou a fazer o teste de álcool no local e "teve um desempenho deficiente" nos testes de sobriedade.

Infrações

Justin Timberlake foi acusado de dirigir sob efeito de álcool e de violar duas leis de trânsito: não respeitar um sinal de pare e não manter-se na pista apropriada.

Ele passou a noite na prisão de Sag Harbor e foi libertado no dia seguinte. O músico havia expressado preocupação com sua turnê: "Temia que a detenção pudesse arruinar a turnê". Embora uma fonte da indústria do entretenimento tenha garantido que isso não afetaria seus planos.

Amor pelos seus fãs

O público presente no concerto de Chicago mostrou seu apoio ao artista, que começou sua performance com energia renovada e agradecimento pela lealdade de seus fãs. Em uma intervenção emocionante, Timberlake disse ao público do United Center: “Eu sei que às vezes sou difícil de amar, mas vocês continuam me amando”. Apesar do incidente, o artista continuará a promover seu álbum ‘Everything I Thought It Was’ e a turnê ‘Forget Tomorrow World Tour’, que começou em Vancouver, Colúmbia Britânica, em 29 de abril.

Timberlake tem programadas apresentações em mais de 50 cidades, incluindo duas noites no Madison Square Garden de Nova York nos dias 25 e 26 de junho. Este não é o primeiro problema de Justin Timberlake com álcool. Há 18 anos, ele admitiu ter sofrido vícios, também com drogas: "Eu fico completamente bêbado, consumi minha parte justa de drogas".

No entanto, no incidente recente, o cantor afirmou que "só tomou um martini". O cantor comparecerá perante o tribunal virtualmente em 26 de julho, mesma data em que começará uma série de concertos em Cracóvia, Polônia.

Segundo a denúncia, Timberlake tinha "olhos vermelhos e vidrados", um "forte cheiro" de álcool e "falava devagar" no momento da sua detenção. O incidente ocorreu depois de Timberlake jantar com amigos no The American Hotel, um estabelecimento exclusivo da área.

Fontes anônimas revelaram ao Page Six que o oficial que fez a prisão “era tão jovem que nem sabia quem era a estrela pop”. Edward Burke Jr., advogado de Timberlake, emitiu um comunicado declarando que “esperam defender Timberlake vigorosamente contra essas acusações” e que “terão muito a dizer no momento apropriado”.