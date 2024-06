Estes têm sido os amores de Lady Gaga

A cantora Lady Gaga supostamente está se preparando para seu casamento com o empresário Michael Polansky, após quatro anos de relacionamento. Fontes próximas ao casal revelaram que a artista está animada e sonha em realizar a cerimônia em sua casa em Malibu.

ANÚNCIO

Os rumores de romance entre o casal começaram em 2019, mas só foi em fevereiro de 2020 que eles confirmaram com uma foto durante o Super Bowl. Supostamente, ambos estão se preparando para o casamento e têm planos de ter filhos.

Lady Gaga e seus amores

Os ares de casamento propiciam uma revisão dos amores de Stefani Joanne Angelina Germanotta, conhecida como Lady Gaga. Apesar de rupturas e relacionamentos complicados, a cantora nunca se recusou ao amor.

A seguir, um passeio pela história dos romances da intérprete de ‘Judas’, conforme relatado pela Chic Magazine:

Lüc Carl Lüc

Foi um dos amores mais importantes para Lady Gaga, tanto que em um momento, ela disse que seu relacionamento com ele "realmente me moldou". Ele trabalhava como barman. Eles namoraram em 2005 e se reencontraram em 2010. Supostamente, ela se inspirou nele para sua música 'Yoü and I'.

Rob Fusari

ANÚNCIO

O coprodutor executivo e a cantora terminaram em 2006. Dizem que foi ele quem deu o nome artístico de Lady Gaga a ela.

Lady Gaga e Rob Fusari (Imagem: Instagram @gaga.evolution)

Terminaram em 2007 e em muito maus termos, já que ele a chamou de "mulher desprezível" e exigiu parte da comercialização e dos rendimentos de seus sucessos, pois ele foi coautor de várias músicas de seu álbum de estreia 'The Fame'.

Matt 'Dada' Williams

A relação entre Lady Gaga e o designer Matt Williams foi entre 2009 e 2010. Ela descreveu sua separação com ele no documentário 'Vendi 10 milhões de discos e perdi Matt'.

Taylor Kinney

Após quatro anos de relacionamento, Lady Gaga e o ator Taylor Kinney ficaram noivos, mas terminaram um ano depois de ele lhe dar o anel. Ela falou sobre suas diferenças com ele no documentário Gaga: "Taylor e eu estamos brigando, então é um saco... Meu limite para bobagens, com homens é simplesmente, eu não tenho mais um. Nos relacionamentos, eles têm que se mover juntos", disse.

Christian Carino

Lady Gaga e Christian Carino (Foto: AFP)

Eles começaram a namorar entre 2017 e 2019, até que em um dos shows dela, tornaram oficial. Eles terminaram no início de 2019.

Michael Polansky

Lady Gaga estaria grávida A famosa está namorando Michael Polansky desde 2020 (@ladygaga/Instagram)

O empresário, formado em Harvard, é oficialmente o parceiro de Lady Gaga desde fevereiro de 2020.