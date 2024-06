‘Divertida Mente 2′ têm uma mensagem que deixou os fãs com os corações partidos

Aqueles que ficaram até o final foram recompensados com uma mensagem oculta que deixou muitos com o coração partido. Esse toque especial foi especialmente comovente para os seguidores do filme, que não esperavam uma despedida tão emotiva.

A tradição de incluir cenas pós-créditos nos filmes foi popularizada pelo Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), e a Disney não foi uma exceção a essa prática.

Agora, a Pixar assumiu a liderança com ‘Divertida Mente 2′, que não só tem duas cenas pós-créditos, mas também uma mensagem oculta que poucos descobriram. Esta mensagem, dirigida aos jovens espectadores, diz: “Este filme é dedicado aos nossos filhos. Nós os amamos do jeito que são”.

Este gesto não é totalmente novo para a Pixar. No filme original de 2015, os créditos também incluíam uma mensagem dedicada às crianças, que dizia: "Este filme é dedicado aos nossos filhos. Por favor, não cresçam. Nunca".

Outras mensagens ocultas

Além da mensagem oculta, ‘Divertida Mente 2′ apresenta duas cenas pós-créditos que contribuem mais para a história.

Antes dos créditos começarem, vemos os pais de Riley lidando com a ansiedade enquanto ela volta do acampamento de hóquei sem dar muitos detalhes sobre o que aconteceu.

Depois dos créditos, Joy volta ao cofre para descobrir o segredo sombrio de Riley: quando era pequena, ela queimou um buraco no tapete e não queria que seus pais soubessem.

Reação do público nas redes sociais