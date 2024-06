Shakira está com seu pai na Colômbia e se pronunciou com os fãs neste momento difícil

Shakira pronunciou-se neste domingo, 23 de junho, sobre a saúde de seu pai William Mebarák, que estava hospitalizado há 18 dias em Barranquilla, na Colômbia. A artista, que geralmente não compartilha aspectos de sua vida familiar privada, quebrou o silêncio com esta declaração, na qual ela compartilhou detalhes de sua viagem à sua cidade natal e a situação atual da saúde de seu pai.

“Faz 18 dias, cheguei às pressas em Barranquilla para acompanhar meu pai e lutar ao seu lado. Ontem, graças à grande equipe humana e médica da Clínica Iberoamericana, e à sua incrível força, pude levá-lo de volta para casa ao lado de minha mãe, que nunca solta sua mão”, contou na breve mensagem.

Há muitos anos, a cantora não passava tanto tempo em Barranquilla, onde estava acompanhada por seus filhos Milan e Sasha.

“A luta continua, e enquanto isso, esse seu sorriso, que brilha até nos momentos mais difíceis, é o meu melhor exemplo. Obrigada a todos por me enviarem sua força e carinho, e também por nunca soltarem minha mão”, escreveu em sua mensagem.

“A luta continua”: a emocionante mensagem de Shakira sobre o estado de saúde do pai

William Mebarak Chadid, pai da renomada artista internacional Shakira, recebeu alta e voltou para sua residência no norte de Barranquilla, conforme informou a Blu Radio, neste sábado, 22 de junho. O pai da artista estava no hospital Iberoamérica. Mebarak Chadid, de 92 anos, foi internado de urgência no dia 5 de junho devido a complicações respiratórias resultantes de um severo quadro de pneumonia.

Neste sábado, por volta das 11:00 da manhã, foi autorizada a sua saída após uma consulta médica que determinou que seu estado de saúde estava suficientemente estável para deixar o centro médico. Inicialmente, Mebarak Chadid foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da clínica, onde permaneceu sob rigorosa supervisão médica por quase duas semanas. Durante este tempo, Shakira, a intérprete de sucessos como ‘Puntería’, ‘TQG’ e ‘Waka Waka’, permaneceu em Barranquilla acompanhada de seus filhos, Milan e Sasha, para estar perto de seu pai.

William Mebarak, pai de Shakira, recebeu alta em Barranquilla

No início desta semana, foi relatado que Mebarak Chadid tinha saído da UTI e foi transferido para um quarto regular para continuar sua recuperação sob observação médica. Shakira e seu irmão Tonino Mebarak, que também é seu chefe de segurança, estiveram constantemente ao seu lado. A clínica disponibilizou uma sala privada para que a cantora pudesse estar perto de seu pai durante sua convalescença.

Durante sua estadia em Barranquilla, Shakira foi vista em vários lugares públicos, incluindo um restaurante de prestígio e um shopping, onde fez compras com sua família. Ontem à noite, um vídeo foi divulgado mostrando-a passeando com seus filhos no Parque da Eletrificadora, onde as crianças estavam jogando futebol.

Até o momento, a equipe de Shakira não emitiu nenhum comunicado oficial sobre a recuperação de William Mebarak Chadid.