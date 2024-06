Os truques de beleza da princesa Leonor que a fazem parecer radiante e natural

A princesa Leonor já é uma referência no mundo da moda e, embora tenha recebido muitas críticas em algumas ocasiões por parecer com looks antiquados, a filha do rei Felipe VI e da rainha Letizia costuma sempre exibir um rosto lindo e impecável.

ANÚNCIO

Aos seus 18 anos, ela é uma digna herdeira da coroa espanhola, tendo um discurso impecável e também se preparando na Academia Militar de Zaragoza, assim como seu pai fez.

Durante a sua mais recente aparição nas celebrações do 10º aniversário da proclamação do rei Felipe VI, ela cativou com sua beleza ao destacar-se pela sua simplicidade e elegância.

Estes são os truques de beleza da princesa Leonor

A princesa Leonor herdou a beleza e o ímpeto de seus pais, mas também copiou o estilo de sua mãe, que é uma referência no mundo da moda por sua elegância.

A futura rainha da Espanha sempre aposta em uma maquiagem natural para realçar seus traços, optando por bases leves que unificam o tom de sua pele, mantendo-a hidratada e luminosa sem sobrecarregar, além de esconder suas imperfeições.

Para o dia, use apenas um toque de blush com tons de rosa, enquanto à noite opte por um visual mais glamoroso, mas igualmente simples.

“A sombra é aplicada de forma muito suave na região da pálpebra móvel. No entanto, na região da pálpebra superior, é aplicado iluminador para iluminar o olhar e, ao mesmo tempo, ampliá-lo e dar mais destaque aos olhos. Para um resultado perfeito, é melhor não aplicar em ziguezague, mas sim com a técnica do leque: as pestanas das extremidades são penteadas em direção à têmpora, as do centro para cima e as interiores em direção ao espaço entre as sobrancelhas”, explica David Deibis, maquiador oficial da Perricone MD.

ANÚNCIO

Seus lábios sempre parecem ter tons que os fazem parecer mais grossos e naturais, por isso o especialista menciona que poderia fazer uso de produtos com ácido hialurônico.

"Se olharmos atentamente, Leonor usa batons quase do mesmo tom dos seus lábios, apenas um pouco mais vibrante. Além disso, provavelmente opta pelos que são enriquecidos com ingredientes volumizantes, como o ácido hialurônico, para que pareçam hidratados e com um acabamento de preenchimento", acrescentou.

Para as suas sobrancelhas, ela prefere não defini-las para manter um aspecto natural seguindo a tendência das sobrancelhas selvagens.