O filme de Francis Ford Coppola “Megalópolis” já tem data de estreia

O tão esperado épico financiado por si próprio de Francis Ford Coppola, “Megalopolis”, finalmente tem uma data de lançamento. Depois de anos de luta para encontrar um distribuidor, Coppola chegou a um acordo com a Lionsgate para lançar o filme nos cinemas e IMAX em 27 de setembro.

De acordo com o IndieWire, o filme foi considerado "muito louco" por alguns durante as exibições privadas, mas a persistência de Coppola deu frutos.

Adam Fogelson, presidente do Grupo de Filmes da Lionsgate, expressou entusiasmo em trabalhar com Coppola:

"Francis é uma lenda. Para muitos de nós, seus talentos no cinema foram uma das inspirações para dedicarmos nossas próprias carreiras ao cinema. É um verdadeiro privilégio trabalhar com ele e levar este incrível, audacioso e absolutamente único filme ao público teatral."

"Na Lionsgate, nos esforçamos para ser um lar para artistas ousados e corajosos, e Megalopolis prova que não há ninguém mais ousado ou corajoso do que o mestre, Francis Ford Coppola", concluiu.

Coppola, por sua vez, elogiou a Lionsgate, que distribuiu muitos de seus projetos para entretenimento em casa, incluindo a versão final de "Apocalypse Now".

"Uma regra de negócio que sempre segui e priorizei (para meu benefício) é continuar trabalhando com empresas e equipes que ao longo do tempo têm se mostrado bons amigos além de ótimos colaboradores."

E continuou: "É por isso que estou muito feliz que Adam Fogelson e os Estúdios Lionsgate estejam lançando Megalopolis. Tenho certeza de que eles aplicarão o mesmo amor e cuidado que deram a Apocalypse Now, que atualmente está em seu 45º ano de incrível arrecadação e apreciação".

Haverá opiniões polarizadas?

“Megalopolis” tem sido polarizante entre os críticos. Jason Gorber, em sua resenha para The A.V. Club, recomendou formar uma opinião no cinema:

"Haverá audiências que ficarão encantadas com sua loucura, outras irritadas com o que parece ser um desperdício de puro talento diretorial. Mas para a grande maioria do público cinematográfico, haverá aquela reação mais maldita: a indiferença."

“Megalópolis não é um filme para assistir enquanto se faz doom-scrolling. Grande parte da sua alegria será vê-lo em uma sala, como eu fiz, com a energia de uma plateia cada vez mais perturbada pelo que estavam presenciando”, concluiu.