Jason Momoa falou sobre seu relacionamento com Adria Arjona

Jason Momoa falou pela primeira vez sobre seu relacionamento com a também atriz Adria Arjona, filha do famoso cantor Ricardo Arjona. O ator, de 44 anos, mencionou sua parceira, de 32, durante o tapete vermelho do filme ‘The Bikeriders’ em Los Angeles.

O Quien relatou que Momoa chegou à estreia do filme com sua filha Lola, de 16 anos. Os jornalistas aproveitaram para obter suas declarações, e foi lá que o ator deu alguns detalhes sobre seu relacionamento com Adria, de quem disse que gosta de acompanhá-lo de moto, sentada na parte de trás.

“Minha mulher gosta de andar de moto”, indicou, para depois expressar que a atriz gosta de abraçá-lo. “Qualquer coisa é desculpa para mais abraços”, disse entre risos.

Há quase um mês, exatamente em 20 de maio, Jason Momoa confirmou seu romance com Adria Arjona com uma postagem em sua conta do Instagram, compartilhando várias fotos de uma viagem que fizeram ao Japão.

"Japão, você é um sonho se tornando realidade, me deixou sem palavras. Estamos muito agradecidos a todos que abriram suas casas, criando memórias com novos e antigos amigos, compartilhando outra incrível aventura com meu amor", escreveu o protagonista de 'Aquaman'."

Jason Momoa e Adria Arjona

Jason Momoa e Adri Arjona em um jantar A recém anunciada relação tem dado o que falar nas redes sociais

Embora Jason Momoa tenha anunciado seu relacionamento com Adria Arjona Torres em 20 de maio, o ator já havia mencionado no início desse mês, durante a Comic Con de Basingstoke no Reino Unido, que "estava em um relacionamento há um tempo", mas não mencionou o nome da pessoa naquele momento, conforme informou Quien.

Adria Arjona Torres é a mais velha dos dois filhos que o cantor Ricardo Arjona teve com a modelo Leslie Torres. Ela é porto-riquenha e estreou como atriz em 2014 na série ‘Unforgettable’. Ela trabalhou com atores como Ben Affleck, Charlie Hunnam, Oscar Isaac, Garrett Hedlund, Pedro Pascal e também com seu namorado Jason Momoa.