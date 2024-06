Estas séries japonesas na Netflix desafiaram as normas com suas cenas ‘quentes’

Nos últimos anos, as séries japonesas encontraram um lugar de destaque no catálogo da Netflix, atraindo uma audiência global ávida por histórias envolventes e perspectivas culturais únicas.

Um dos aspectos mais atraentes das séries japonesas na Netflix é a sua capacidade de oferecer uma janela para a cultura japonesa contemporânea e tradicional. Desde dramas familiares até intrigas policiais cheias de suspense, essas séries exploram uma ampla gama de temas que vão desde o cotidiano até o extraordinário, permitindo ao espectador explorar tanto a vida diária quanto os mitos e lendas japonesas.

Nos últimos anos, as séries que lidam com temas passionais e cenas ‘quentes’ têm sido uma grande sensação em plataformas de streaming como Netflix. No entanto, enquanto muitos podem pensar que as produções asiáticas não se atrevem a propor essas histórias, o Japão está fazendo um trabalho impressionante com isso.

O Japão, conhecido por seu tradicional conservadorismo e discrição em assuntos sexuais, proibiu a representação explícita de conteúdo considerado ‘indecente’, o que inclui mostrar ‘demais’, até mesmo nudez sutil.

No entanto, nos últimos anos tem havido uma mudança significativa na forma como a sexualidade é apresentada nas produções japonesas. Aqui estão algumas das séries que desafiam as normas estabelecidas. Esta nova onda de representação sexual em dramas e séries não apenas amplia os limites do conteúdo televisivo japonês, mas também convida a uma reflexão mais ampla sobre a interseção entre cultura, tradição e evolução social no país do sol nascente.

Fishbowl Wives

Uma série dramática japonesa baseada no mangá ‘Kingyo Tsuma’ de Kurosawa R. segue seis mulheres em um luxuoso complexo de Tóquio, presas em casamentos infelizes. A protagonista, Sakura Hiraga (Ryoko Shinohara), sofre um casamento abusivo e encontra liberdade em um caso com Haruto, dono de uma loja de peixes dourados. A série explora as lutas dessas mulheres com a infidelidade e a busca pela felicidade, oferecendo um retrato comovente de suas vidas e desejos.

Júri Sentimental

Uma série japonesa que segue um grupo de pessoas que se reúnem para discutir as decisões e oportunidades perdidas em suas vidas. Cada episódio explora as histórias e "e se...?" desses personagens, abordando temas de arrependimento e redenção.

Nós Temos um Grande Problema

Uma série japonesa que explora a vida de Kumiko e Kenichi, um casal enfrentando o desafio único de não poder consumar seu casamento devido a uma incompatibilidade física. A série aborda como tentam superar esse obstáculo, enquanto exploram temas de identidade, intimidade e a natureza do amor.

O Diretor Nú

Uma série japonesa que narra a vida de Toru Muranishi, que revolucionou a indústria do entretenimento adulto no Japão na década de 1980. A série acompanha sua ascensão de vendedor de enciclopédias a magnata da pornografia, enfrentando desafios legais e sociais enquanto transforma a cultura japonesa.