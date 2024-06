Morgan Freeman tem 87 anos e uma carreira bem-sucedida na indústria do cinema

O que aconteceu com ele?: o vídeo de Morgan Freeman que causou alerta nas redes sociais

Morgan Freeman é um dos atores mais aclamados de Hollywood e tornou-se uma lenda da indústria cinematográfica. Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2005 pelo filme ‘Million Dollar Baby’. Além disso, ele recebeu outras indicações por suas atuações em ‘Street Smart’ (1987), ‘Driving Miss Daisy’ (1989), ‘The Shawshank Redemption’ (1994) e ‘Invictus’ (2009).

Com 87 anos, este ator continua ativo, aparecendo em tapetes vermelhos e eventos relacionados ao mundo do cinema, mas recentemente causou preocupação entre seus fãs.

Num vídeo que se tornou viral nas redes sociais, o ator de ‘Se7en’ mostra sua simpatia e jovialidade por quase 30 segundos no Festival de Televisão de Monte Carlo, onde chegou alegre e cumprimentando seu público. Mas um detalhe chamou a atenção, que foi sua mão, que parece imóvel e parece estar usando uma espécie de luva.

O que aconteceu com a sua mão?

O uso de luvas tem uma história que o site Pop Sugar publicou em 2018 e é que Freeman sofreu um acidente de carro em 2008 em Mississippi que deixou sua mão esquerda paralisada.

De acordo com o portal T13, com o tempo, o dano nos nervos da mão permaneceu e até piorou com o diagnóstico de fibromialgia, então decidiu usar esta luva para evitar que ela inche ao não movê-la.

Muitos não conheciam esta história e ficaram surpresos e preocupados ao ver o ator chegar com essa luva na mão e imóvel.

Uma longa carreira de reconhecimentos

Morgan Freeman chegou ao Festival de Televisão de Monte Carlo para receber o prêmio Cristal Nymph, que é um reconhecimento de sua carreira.

O ator natural de Memphis, Tennessee, tem uma extensa carreira que inclui sucessos de bilheteria como ‘Brubaker’ (1980), ‘Unforgiven’ (1992), ‘Tempos de glória’ (1989), ‘Se7en’ (1995), ‘Deep Impact’ (1998), ‘The Sum of All Fears’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003), ‘The Bucket List’ (2007), ‘Wanted’ (2008).

Além disso, a trilogia do ‘Batman’ (’Batman Begins’, 2005; ‘O Cavaleiro das Trevas’, 2008 e ‘O Cavaleiro das Trevas Ressurge’, 2012), ‘Lucy’ (2014) e a comédia ‘Ted 2′ (2015).

Também é lembrado como narrador da série documental de televisão ‘Through the Wormhole’.