O gesto da princesa Charlotte para proteger Kate Middleton

Kate Middleton surpreendeu o mundo e especialmente o Reino Unido no último sábado, ao fazer sua aguardada reaparição após seis meses de ausência no tradicional Trooping the Colour, sendo o primeiro evento oficial em que participa desde que anunciou que está em tratamento contra o câncer.

Foto: Getty Images A Princesa de Gales reapareceu publicamente depois de anunciar que lhe foi diagnosticado cancro, juntando-se às atividades que decorreram este sábado, 15 de junho, no âmbito da cerimónia ‘Trooping The Clour’ (Chris Jackson/Getty Images)

Nesse sentido, desde que revelou seu diagnóstico, a princesa tem se mantido afastada das atividades reais e tem sido o príncipe William quem assumiu o protagonismo nos últimos meses, considerando que seu pai, o rei Charles III, também sofre da mesma doença.

A princesa Charlotte e o gesto com sua mãe

Durante a atividade, não só os olhares se concentraram na princesa, mas também em seu filho Louis, que surpreendeu com alguns passos de dança ao ritmo da música militar festiva.

Mas também chamou a atenção a princesa Charlotte. A filha de William e Kate Middleton ganhou destaque na imprensa internacional, pois dois aspectos dela foram destacados.

Em primeiro lugar, voltou a impressionar a grande semelhança que ela tem com sua mãe. De acordo com o portal Lecturas, a imprensa britânica rendeu-se a ela.

Nesse sentido, a especialista em linguagem corporal Judi James apontou ao Mirror que a criança demonstrou uma "grande maturidade" durante a atividade e que "era a viva imagem de Kate em suas ações e comportamento".

Kate Middleton e a família real (Neil Mockford/GC Images vía Getty)

Enquanto o Daily Mail destacou que a princesa de 9 anos também ressaltou "os gestos que Charlotte tomava de Kate". Nesse sentido, não apenas acompanhou sua mãe o tempo todo, mas também se certificou de que seus irmãos seguissem rigorosamente todas as posturas e comportamentos que deveriam manter durante a atividade.

Por isso, afirmaram que a menina percebeu que “caberia a ela assumir esse papel de proteção com a mãe” e o fez o tempo todo.