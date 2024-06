Netflix: a assustadora minissérie turca que vai te deixar apavorado

'A Criatura', uma minissérie turca adaptada do romance 'Frankenstein'

Se quiser ver na plataforma da Netflix neste fim de semana filmes e séries de mistério, suspense e terror que vão te fazer pular do sofá, há um que não pode perder. Chama-se “Criatura”, uma minissérie turca que, em seu lançamento em outubro de 2023, ocupou o Top 10 dos mais assistidos.

Dirigida e escrita por Çagan Irmak, é uma série turca que combina elementos de terror com o gênero de época.

A história segue um estudante que, após uma tragédia em Istambul otomana, termina o trabalho de um cientista imprudente usando métodos pouco ortodoxos, e as consequências não demoram a aparecer.

A vida deste jovem muda completamente ao conhecer o doutor Ihsan, um gênio louco, que o motiva a realizar uma experiência que poderia ser a porta para o inferno. Assim, suas ambições podem vir com um preço muito caro para eles e suas famílias.

Entre a morte e o além

Com sua história épica, criada no início do século XX e que se estende de Bursa a Istambul, ‘A Criatura’ foca em uma das questões mais fundamentais da humanidade, ‘a morte e o além’.

Entre a loucura e o gênio, o doutor Íhsan, a quem Ziya conheceu em Istambul, é praticamente a única pessoa neste mundo que poderia entendê-lo. Essas duas almas excêntricas e feridas pagarão um preço alto pelo experimento secreto e proibido em que embarcaram juntos.

Seria a nova adaptação do romance ‘Frankenstein’ de Mary Shelley, que trata precisamente sobre homens se achando deuses e monstros inconcebíveis.

‘A criatura’ tem um total de oito episódios, que foram gravados em Bursa e Istambul, Turquia, durante 2022. A ficção conta com Saner Ayar, Ayse Durmaz, Mine Yilmaz e Cengiz Çagatay como produtores executivos.