É saudável? Kourtney Kardashian revela que fez sexo durante o trabalho de parto

As filhas de Kris Jenner sempre têm algo para falar e ontem, 20 de junho, quando estreou o episódio do reality-show ‘The Kardashians’, não foi exceção. Primeiro foi Kylie Jenner confessando o quanto tem sofrido com comentários destrutivos sobre sua aparência, o que a fez chorar. Em seguida veio a mais velha de todas, Kourtney Kardashian, com uma revelação incomum.

A socialite, de 45 anos, documentou junto com seu parceiro Travis Barker, de 48 anos, como foi o processo do parto do filho que têm em comum, Rocky, que já tem sete meses. O casal mostrou quando, em 29 de outubro de 2023, as contrações começaram para a empresária. Este seria seu primeiro parto natural, já que seus três filhos nasceram por cesariana.

Ele estava presente no parto e ela pediu para ele não olhar para a sua vagina, pois brincando afirmou: "Você não pode estar lá, mas não quero que você se traumatize com o que é a sua parte favorita do mundo", embora ele estivesse ansioso para receber o pequeno e pegá-lo "como se fosse uma bola de basquete".

Quando Kourtney começou a ter contrações, eles foram para o hospital, pois estavam apavorados, já que durante a gravidez ela teve que passar por uma cirurgia fetal devido a uma condição pulmonar de Rocky. Durante toda a noite e madrugada, ela dilatou apenas três centímetros e não houve mais progresso, então decidiram voltar para casa.

E foi precisamente em casa onde eles relaxaram e decidiram fazer sexo para acelerar o parto. "Nós comemos no crossroads, tomamos banho, dormimos em nossa cama e, em seguida, tivemos relações sexuais para ver se isso ajudava. Às vezes pode ajudar", disse a empresária. No entanto, isso não aconteceu, pois o bebê nasceu em 1 de novembro do ano passado.

O sexo acelera o trabalho de parto?

De acordo com a organização sem fins lucrativos, Cochrane, que reúne informações de saúde certificadas, não há evidências de que as relações sexuais realmente ajudem a induzir o processo de parto. Eles explicaram que “o esperma humano contém uma grande quantidade de prostaglandina, uma substância semelhante a um hormônio que amadurece o colo do útero e ajuda a iniciar o trabalho de parto”, mas “não há evidências suficientes para mostrar se são eficazes”.

Por sua vez, uma nota da agência de notícias Reuters afirmou, de acordo com um estudo, que o sexo não está relacionado ao processo de nascimento do bebê: "Não foram encontradas diferenças no momento do parto entre mulheres que tiveram relações sexuais perto do final da gravidez e aquelas que se abstiveram".

Tan Peng Chiong, obstetra e professor de ginecologia na Universidade da Malásia e um dos autores do estudo realizado na Malásia, é que faz essa afirmação.