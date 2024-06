Disponível na Netflix esse filme tão romântico inesquecível

Netflix tem uma ampla biblioteca de filmes de amor. No entanto, enquanto alguns passam sem muita repercussão, outros conseguem se gravar para sempre no coração dos espectadores ao redor do mundo.

Este é o caso de uma história dramática e romântica que conseguiu conquistar muitos desde sua estreia na tela grande há pouco mais de uma década.

É sobre ‘Questão de Tempo’, um filme britânico com um toque de fantasia escrito e dirigido pelo famoso cineasta Richard Curtis que chegou aos cinemas do mundo em 2013.

O filme segue Tim Lake, um jovem que descobre que tem o poder de viajar no tempo aos 21 anos. Depois de descobrir isso, ele começa a usar essa capacidade para mudar algumas coisas em sua vida.

Questão de Tempo Netflix (Universal Pictures)

Num dia como qualquer, enquanto viajava de Cornwall para Londres a trabalho, o advogado conhece uma encantadora mulher chamada Mary. Os dois se apaixonam completamente nesse encontro.

No entanto, um evento em uma das viagens no tempo faz com que nunca se conheçam. Ele não quer que ela desapareça de sua vida, então ele faz viagens para reviver o dia em que se conheceram.

Questão de Tempo Netflix (Universal Pictures)

Após inúmeros esforços, ele consegue fazê-la se apaixonar novamente. Depois de reconquistá-la, Lake continua usando seu dom para tornar sua vida mais satisfatória, mas percebe algumas coisas.

A primeira é que sua habilidade não pode salvá-los de todos os incidentes que afetam sua família e a segunda é que viajar no tempo tem limites e pode acabar sendo muito perigoso.

Questão de Tempo Netflix (Universal Pictures)

Elenco

O filme é liderado por Domhnall Gleeson no papel de Tim Lake. A atriz Rachel McAdams coestrela a história como Mary e Bill Nighy completa o elenco principal como James Lake.

O restante do elenco é composto pelos seguintes atores:

Tom Hollander como Harry Chapman

como Harry Chapman Lindsay Duncan como Mary Lake

como Mary Lake Margot Robbie como Charlotte

como Charlotte Lydia Wilson como Kit Kat

como Kit Kat Richard Cordery como Tio Desmond

como Tio Desmond Joshua McGuire como Rory

como Rory Tom Hughes como Jimmy Kincade

como Jimmy Kincade Vanessa Kirby como Joanna

como Joanna Will Merrick como Jay

como Jay Lisa Eichhorn como Jean

como Jean Jenny Rainsford como Polly

Questão de Tempo Netflix (Universal Pictures)

Crítica

‘Questão de Tempo’ recebeu críticas mistas dos especialistas quando foi lançado. Leslie Felperin da Variety opinou que “Curtis acaba transformando a narrativa episódica em uma virtude, uma tendência que foi criticada em seus trabalhos anteriores; o filme, como a vida, é apenas um fato após o outro, e isso é realmente o mais encantador”.

Questão de Tempo Netflix (Universal Pictures)

Mark Dinning, da Empire, classificou com quatro estrelas de cinco e disse: “Inteligente e doce, divertida e realmente emotiva. Provavelmente deveria vir com um aviso dizendo ‘algo entrou no meu olho’”.

Enquanto isso, Jordi Costa, do El País, concluiu sobre o filme: “Vendendo sentimentalismo em grosso, ainda é uma comédia muito bem escrita que se beneficia de um punhado de interpretações carismáticas (...) é simpática, mas também conservadora e tremendamente óbvia em sua moralidade”.

Questão de Tempo Netflix (Universal Pictures)

Trailer