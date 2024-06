A dancinha do príncipe Louis que viralizou e arrancou sorrisos de Kate Middleton

O tradicional Trooping the Colour 2024 marcou uma das postagens mais esperadas do ano: o retorno público de Kate Middleton. Após quase 6 meses de ausência devido ao câncer, a princesa atraiu todos os olhares ao participar do evento tradicional.

Mas não foi apenas a esposa de William que foi o centro de todas as câmeras, pois o príncipe Louis teve um protagonismo inesperado.

Os passos de dança do príncipe Louis

O filho mais novo de Kate Middleton e William teve um protagonismo inesperado devido a uma situação curiosa e divertida.

Enquanto a música festiva da cerimônia militar tocava e a família real saudava os presentes, o príncipe não resistiu e deu alguns passos de dança.

Isso provocou sorrisos na princesa, que observou seus filhos balançando e se movendo por alguns segundos no ritmo da música.

Esta situação simpática se tornou viral, mostrando a verdadeira personalidade de Louis. Naquele momento, a princesa Charlotte também ficou observando a dança de seu irmão.

É importante mencionar que o Trooping the Colour 2024 marcou o aguardado retorno de Kate Middleton às atividades públicas, depois que a princesa anunciou que estava em tratamento contra o câncer.

"Em janeiro, fui submetida a uma cirurgia abdominal importante em Londres, e na época, os médicos entenderam que minha condição não era cancerosa. A cirurgia foi bem sucedida. No entanto, os exames realizados após a operação detectaram que o câncer estava presente. Meu equipe médica recomendou que eu fosse tratada com quimioterapia preventiva, e agora estou nas primeiras fases desse tratamento", explicou Kate em um vídeo naquela ocasião.

Desde então, a princesa tem mantido um perfil baixo e evitado fazer aparições públicas, em um momento em que a família real britânica enfrenta um momento complicado, já que o rei Charles também foi diagnosticado com câncer.