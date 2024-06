Shania Twain reaparece surpreendentemente jovem aos 58 anos e agita as redes

Shania Twain surpreendeu milhares de pessoas com uma foto recente que compartilhou em seu Instagram. Alguns fãs comentaram que a cantora, de 58 anos, parecia completamente diferente, tornando muito difícil reconhecê-la.

Shania Twain parece irreconhecível em sua nova foto

A estrela do country compartilhou uma nova foto em seu perfil oficial do Instagram, exibindo um vibrante cabelo rosa. Além disso, ela estava sorridente e olhando diretamente para a câmera com uma maquiagem muito sutil que complementava seu estilo de artista musical, de acordo com as informações do site Genial.

Embora a cantora canadense estivesse muito impressionante, muitos fãs comentaram que sua aparência havia mudado radicalmente: "O que aconteceu com você? Irreconhecível", "Pena que não conseguiu envelhecer com graça", "A primeira coisa que pensei foi em Michael Jackson", foram algumas das reações.

Apesar da surpresa, milhares de pessoas não conseguiam ignorar o quão incrível a mulher de 58 anos de idade parecia, e muitos a encheram de palavras doces. "Incrível - Vivendo sua melhor vida", "ícone" e "muito bonita".

Os internautas reagem à fotografia da artista

Dias atrás, a artista de música country compartilhou em suas redes sociais que estará se apresentando no Reino Unido e Irlanda como parte de uma série de festivais entre junho e julho de 2024.

“Apanhe o seu chapéu de cowboy @deltagoodrem vais para a estrada comigo e @ragnboneman! Amigos do Reino Unido e Irlanda, quero ver todos vocês nos shows com os seus melhores chapéus de cowboy - Vamos fazer barulho!”, escreveu a artista.

Além de sua mensagem, Shania também compartilhou uma foto onde seu novo cabelo rosa é visto em todo o seu esplendor, totalmente solto e com um traje espetacular em um palco.

“Bonita”, “Oh Deus, uma rainha”, “Bonita e muito atraente”, comentaram alguns fãs.