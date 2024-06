A princesa Leonor e a infanta Sofía surpreenderam os reis ao se infiltrarem em evento

Durante as celebrações do 10º aniversário da proclamação do rei Felipe VI, tudo seguia o estrito protocolo da família real espanhola. No entanto, o dia, já significativo, foi adornado por um momento inesperado e profundamente emocionante protagonizado pelas filhas do monarca, a princesa Leonor e a infanta Sofia. Este acontecimento rapidamente se tornou a anedota mais memorável do dia.

Após a tradicional recepção no Salão de Gala do Palácio Real e a entrega das condecorações da Ordem do Mérito Civil, Dom Felipe, Dona Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofia sentaram-se ao lado dos demais convidados antes de iniciar o almoço. O Rei, com a intenção de destacar esta data tão significativa para ele e para a Coroa, preparou um brinde. O que ele não antecipava era a inesperada intervenção de suas filhas.

Com um sinal da rainha Letizia, que indicou discretamente com um ‘Já' e alguns toques em seu copo para chamar a atenção dos presentes, Leonor e Sofía se levantaram e se aproximaram do microfone. Visivelmente nervosas, mas cheias de emoção, tomaram a palavra. A primeira a falar foi a princesa Leonor: “Mamãe, papai, majestades”, começou com voz firme. Sofía continuou, lendo de um telefone celular onde tinham preparado seu discurso. “Desculpe por nos intrometer, mas também temos algo a dizer hoje. Obrigada por nos acompanhar para lembrar que nestes dez anos aprendemos com nossos pais o que significa o compromisso que os quatro temos com todos os espanhóis”, declarou Sofía com determinação e emoção.

A princesa Leonor continuou: "Agora eu gostaria que se juntassem a nós para um brinde à nossa mãe e ao nosso pai, aos nossos Reis. Porque desde que nascemos, eles nos ensinaram o valor desta instituição, da Coroa, sua utilidade para a nossa sociedade e seu propósito de servir a todos".

Sofía concluiu com um sentido: “Mamãe, papai, obrigada”. Esse gesto inesperado comoveu profundamente seus pais, especialmente o rei Felipe, que foi flagrado pelas câmeras piscando um olho para suas filhas e mandando-lhes um beijo, visivelmente emocionado. Este momento se tornou muito bonito, um dia histórico para a Espanha, marcando a primeira vez que as filhas dos Reis quebraram o protocolo em um evento oficial.

O emocionante discurso da princesa Leonor e da infanta Sofía não apenas adicionou um toque pessoal e caloroso às celebrações, mas também destacou o forte vínculo familiar e o compromisso com a Coroa que aprenderam desde o nascimento. Sem dúvida, este momento ficará gravado na memória de todos os presentes e na história da família real espanhola.