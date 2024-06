Os lançamentos da Netflix para a última semana de junho

Netflix vai lançar de tudo um pouco para satisfazer todo tipo de telespectador no final de junho

Todas as semanas vêm com novas séries e filmes para os usuários da Netflix e a última de junho não será exceção. De 24 a 30 deste mês, a plataforma receberá dezenas de produções.

ANÚNCIO

Os títulos inéditos que chegarão incluem uma nova comédia romântica estrelada por Zac Efron e Nicole Kidman; um intenso drama político coreano e uma série britânica de ação e ficção científica.

Em conclusão, a programação do gigante da transmissão para os últimos sete dias de junho conta com um pouco de tudo para satisfazer a cada tipo de espectador ao redor do globo.

Séries, filmes e tudo o que chega à Netflix na última semana de junho

Por isso, a seguir, apresentamos cinco dos projetos mais interessantes que chegam à Netflix de 24 a 30 de junho. Em seguida, você encontrará o restante dos projetos que serão lançados neste período.

Moradores Indesejados

Dois anos após a estreia de sua primeira temporada, a esperada entrega da série documental de antologia, produzida por Jason Blum, finalmente chega com mais histórias de roomies de terror.

Sinopse: Estelionatários violentos. Assassinos impiedosos. Essas histórias reais revelam algumas das piores convivências que se possa imaginar.

Data de lançamento: 26 de junho

ANÚNCIO

Supacell

Tosin Cole, Nadine Mills e Eric Kofi-Abrefa são os protagonistas desta série de ação e ficção científica, criada e escrita por Rapman, que vai te manter na ponta da cadeira do início ao fim.

Sinopse: Quando cinco jovens do sul de Londres descobrem que têm poderes extraordinários, um homem precisa fazê-los trabalhar em equipe para salvar a mulher que ama.

Data de lançamento: 27 de junho

Tudo em Família

Os famosos atores Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King são as estrelas principais desta encantadora comédia romântica que promete ser a sensação do verão.

Sinopse: Pode haver algo pior do que trabalhar como assistente de um ator famoso e mimado que não te leva a sério? Descobrir que ele está apaixonado pela sua mãe.

Data de lançamento: 28 de junho

Turbilhão

Os intérpretes Sul Kyung-gu e Kim Hee-ae lideram este drama político sul-coreano que promete manter os espectadores com os olhos fixos na tela ao longo dos seus 12 episódios.

Sinopse: A batalha campal entre o primeiro-ministro e a vice-primeira-ministra se desencadeia no dia em que o presidente sofre uma tentativa de assassinato.

Data de lançamento: 28 de junho

Juanpis González: O Presidente do Povo

Os seguidores do famoso personagem criado por Alejandro Riaño não podem perder esta comédia colombiana com as atuações principais de Riaño, Carolina Gaitán e Germán Jaramillo.

Sinopse: O dinheiro e as conexões levam um esnobe colombiano a se tornar presidente. Mas logo ele descobre que, para se manter no poder, é preciso muito mais do que isso...

Data de lançamento: 28 de junho

Os restantes títulos que estreiam na Netflix de 24 a 30 de junho são: