O gesto que ninguém viu após surpresa de Leonor e Sofía que emocionou o rei Felipe

Esta quarta-feira marcou o décimo aniversário da proclamação do rei Felipe VI, em um dia muito especial para a família real espanhola. E apesar de todo o protocolo que poderia envolver este dia, as filhas dos reis conseguiram transformar tudo em um momento íntimo e surpreendente.

ANÚNCIO

Isto aconteceu porque Leonor e Sofía decidiram surpreender seus pais, especialmente o monarca, e emocionaram com algumas palavras bonitas. Mas antes disso, houve um gesto inadvertido que deu origem a todo esse momento.

A surpresa de Leonor e Sofia para o rei Felipe

Antes de começar o almoço, as jovens se levantaram de seus assentos e se dirigiram ao centro do salão. Lá, com rostos de nervosismo e emoção, dedicaram algumas palavras aos seus pais.

”Mamãe, papai, desculpe por nos intrometer, mas nós também temos algo a dizer hoje”, exclamou a princesa das Astúrias.

Depois disso, a infanta Sofia agradeceu aos presentes por acompanhá-los e lembrou que, nos últimos dez anos, eles aprenderam dos pais o compromisso que os quatro têm com os espanhóis.

"Gostaríamos que se juntassem a nós para brindar por nossa mãe e nosso pai, por nossos Reis, pois desde que nascemos eles nos ensinaram o valor da Coroa e seu propósito de servir a todos", acrescentou Leonor.

"Mamãe, papai, obrigada," finalizou finalmente Sofia, recebendo aplausos dos presentes, enquanto o monarca parecia visivelmente emocionado.

ANÚNCIO

Este foi sem dúvida o grande momento do dia, e onde a rainha Letizia teve uma participação inadvertida, mas transcendental.

Depois que o monarca inaugurou o almoço, começou o ruído normal que ocorre em um evento desse tipo, onde as conversas entre os convivas se iniciam.

No meio de tudo isso, Letizia deu batidas repetidas com o garfo em seu copo, o que silenciou o local e deu lugar para suas filhas surpreenderem seu pai, de acordo com o que foi relatado pelo portal Lecturas.

Foi ela quem conseguiu ver tudo em primeira fila, para depois agradecer às suas filhas com um carinhoso beijo em cada uma.