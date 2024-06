Morto aos 10 anos: Uma famosa atriz exigiu justiça no próximo Linha Direta

A atriz Fernanda Montenegro teve um importante papel no Linha Direta desta quinta-feira (20). Ao encontrar o apresentador Pedro Bial, a veterana fez um pedido emocionante e exigiu que a morte de Eduardo de Jesus, de 10 anos, torna-se um dos casos do programa da Globo e isso finalmente aconteceu.

A conversa entre Fernanda e Pedro aconteceu após o encerramento da peça Macacos, de Clayton Nascimento. Os dois se encontraram e a mãe de Fernanda Torres não pensou duas vezes ao fazer tal pedido sobre o trágico caso que abalou a todos.

Terezinha de Jesus, mãe do menino, também estava no teatro e também fez o pedido ao apresentador do Linha Direta. Ela também foi entrevistada por Pedro no Conversa com Bial e reafirmou o desejo de que virasse um dos episódios do programa da TV Globo.

A morte do menino Eduardo de Jesus, de 10 anos, aconteceu em abril de 2015, durante uma operação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Na época, a Polícia Militar (PM) alegou que o menino foi vítima de um tiroteio com traficantes, mas familiares e testemunhas garantem que não houve troca de tiros.

Que horas o Linha Direta começa na Globo?

Segundo a programação divulgada pela Globo, o novo episódio do Linha Direta começa às 23h15 (horário de Brasília), nesta quinta-feira (20).

Nesta temporada, Pedro Bial já desvendou outros crimes brutais como o da menina Beatriz Angelica, o de Jair Tércio Chuva, conhecido como Falso Profeta da Bahia, o caso da chacina da família Gonçalves, no ABC Paulista, e da mãe que matou a filha para ficar com a guarda do neto.

