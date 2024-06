Há uma série true crime para quem adora assistir o Linha Direta

As Primeiras 48 Horas: Minutos Críticos, no A&E, é uma série true crime para quem adora assistir o Linha Direta

As Primeiras 48 Horas: Minutos Críticos é uma série true crime para quem adora assistir o Linha Direta. A produção mostra em detalhes o trabalho de investigadores e técnicos forenses, no período de dois dias após um crime.

Exibida no A&E, esta série documental é um spin-off que relembra alguns dos momentos mais marcantes da versão original.

Impressões digitais, pegadas e material genético são algumas das provas que ajudam os agentes desta série true crime a solucionar os casos que acontecem por aí.

Como no Linha Direta, os episódios de As Primeiras 48 Horas: Minutos Críticos são temáticos. Mas, no lugar de Pedro Bial, os ex-detetives da produção original comandam o programa do A&E.

Que horas As Primeiras 48 Horas: Minutos Críticos começa

O spin-off de As Primeiras 48 Horas começa às 18h25. Segundo a programação, toda segunda-feira um episódio inédito vai ao ar. A estreia está prevista para a próxima segunda-feira (17).

O que realmente sabemos sobre o episódio desta segunda-feira

Na estreia do spin-off, três casos perturbadores são revisados pelos ex-detetives. O primeiro aconteceu em Memphis, onde uma mulher foi arrastada para a morte em plena luz do dia.

O segundo foi no Texas, onde uma jovem mãe foi encontrada com a garganta cortada.

Detetives desvendam os crimes reais na série As Primeiras 48 Horas: Minutos Críticos, no A&E (Reprodução/A&E)

Já em Miami, uma batalha entre duas gangues continua deixando vítimas por todos os lados.

Quem pode assistir esta série true crime

Segundo a classificação indicativa, As Primeiras 48 Horas: Minutos Críticos é uma série que deve ser vista apenas por pessoas com mais de 14 anos.

O principal motivo é a violência. As Primeiras 48 Horas: Minutos Críticos aborda casos reais e realmente brutais e não deve ser assistido por crianças, mesmo que acompanhadas dos pais ou responsáveis legais.