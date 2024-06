Morte de Chrystian: Detalhes do velório do cantor sertanejo revelados

O velório do cantor Chrystian, da dupla sertaneja Chrystian & Ralf, foi marcado para esta quinta-feira (20), no Cerimonial Ossel, em São Caetano do Sul, das 11h às 16h. Até o momento, a causa da morte repentina do artista não foi revelada.

ANÚNCIO

Chrystian, que esteve no The Noite (SBT) no mesmo dia de sua morte, também foi internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, para tratar de “uma condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado”, segundo a assessoria do cantor.

Diante da rápida repercussão da morte, a família do músico publicou uma nota de pesar, onde agradece ao carinho dos fãs e amigos.

O velório do cantor sertanejo Chrystian acontece em São Caetano do Sul (Reprodução/Instagram)

A carreira de Chrystian também foi lembrada no comunicado lamentando sua partida: “Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos”.

Os familiares do artista afirmam que preferem lembrar “dos momentos felizes e das canções que ele nos deixou”.

Ralf se despede de Chrystian pelo Instagram

Sucesso ao lado de Ralf, Chrystian deixou muitos sucessos, mas a dupla chegou ao fim em 2000, quando decidiram seguir carreira solo. No Instagram, Ralf se despediu do parceiro com uma mensagem comovente.

“Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian”, escreveu.

ANÚNCIO

Chrystian diagnosticado com rim policístico

Em fevereiro deste ano, o cantor goiano Chrystian foi internado no Hospital do Rim, em São Paulo, onde foi diagnosticado com rim policístico, um distúrbio hereditário que aumenta os rins, mas eles apresentam menos tecido em funcionamento.

O famoso chegou a se preparar para um transplante de rim, que seria doado pela esposa, mas o procedimento foi adiado e estava previsto para o final deste ano.

Segundo a assessoria do cantor sertanejo, ele precisava fazer “repouso imediato e tratamento especializado” e acabou cancelando o show que faria em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, no próximo sábado (22).