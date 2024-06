Morte de Chrystian: Fãs prestam última homenagem ao cantor sertanejo

Em choque, os fãs do cantor sertanejo Chrystian, aos 67 anos, usaram as redes sociais para prestar a última homenagem ao famoso, que apareceu pela última vez na TV na noite desta quarta-feira (19), quando foi entrevistado por Danilo Gentili no The Noite (SBT).

Ao se despedir do ídolo, um internauta disse no X que o artista deixou um legado na música: “É tão triste que o cantor Chrystian se foi. Esses dias ele estava no Chega Mais (SBT) e gravou o The Noite. É muito triste, mas sabemos do legado que ele deixou. Meus sentimentos à família”.

Diante do luto, outros fãs de Chrystian lembraram das músicas e dos shows, mas também de como o cantor sertanejo era uma pessoa gentil com os admiradores do seu trabalho.

“Um grande cantor. Vá em paz”, lamentou uma pessoa que acompanhou a última entrevista do artista no SBT, onde ele falou sobre o projeto do DVD ‘60 anos de Estrada’.

Chrystian diagnosticado com rim policístico

Em fevereiro deste ano, o cantor goiano Chrystian foi internado no Hospital do Rim, em São Paulo, onde foi diagnosticado com rim policístico, um distúrbio hereditário que aumenta os rins, mas eles apresentam menos tecido em funcionamento.

O famoso chegou a se preparar para um transplante de rim, que seria doado pela esposa, mas o procedimento foi adiado e estava previsto para o final deste ano.

Segundo a assessoria do cantor sertanejo, ele precisava fazer “repouso imediato e tratamento especializado” e acabou cancelando o show que faria em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, no próximo sábado (22).

Ralf se despede de Chrystian pelo Instagram

Sucesso ao lado de Ralf, Chrystian deixou muitos sucessos, mas a dupla chegou ao fim em 2000, quando decidiram seguir carreira solo. No Instagram, Ralf se despediu do parceiro com uma mensagem comovente.

“Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian”, escreveu.