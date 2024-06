Kate Middleton tem preocupações e medos no meio de sua luta contra o câncer

A princesa Kate Middleton deslumbrou com sua primeira aparição pública em 15 de junho no Trooping the Colour, após quase seis meses de ausência devido ao seu tratamento contra o câncer. Ela foi vista brilhante, radiante e feliz, cercada por sua família e recebendo o carinho das pessoas. No entanto, assim como qualquer paciente com esse tipo de doença, ela tem preocupações sobre sua saúde, principalmente por ser mãe e esposa.

“Ailsa Anderson, ex-secretária de imprensa da Rainha Elizabeth II, disse à People: ‘Ela pode ser a Princesa de Gales, mas continua sendo mãe e esposa e está passando pelo mesmo conjunto de emoções, preocupações e medos que qualquer outra pessoa em tal situação”.

Outra fonte expressou que "o tratamento é exaustivo e é diferente para cada pessoa. E os efeitos colaterais podem ser implacáveis".

Comenta-se que, no meio de sua batalha contra o câncer, Kate Middleton, de 42 anos, encontra alívio ao compartilhar com seus filhos e sua família.

A historiadora real Amanda Foreman disse, conforme publicado na People: “As crianças não vão se lembrar da mãe apertando mãos ou realmente se importar com isso, mas vão se lembrar da mãe fazendo bolos [ou quando] ela foi à loja local e comprou algo ou os levou a algum lugar.

Kate, Princesa de Gales e Príncipe Louis da Grã-Bretanha chegam para a cerimônia Trooping the Color no Horse Guards Parade, Londres, sábado, 15 de junho de 2024. A Grã-Bretanha está realizando uma exibição de pompa de aniversário para o Rei Charles III, um desfile militar que é o a primeira aparição pública da Princesa de Gales desde o diagnóstico de câncer no início deste ano

Mediaticamente, foi divulgado que a princesa Kate Middleton pode ter enfrentado algumas complicações devido à sua participação no Trooping the Colour em Londres. Naquele dia estava chovendo e, apesar disso, ela ficou exposta várias vezes ao ar livre. No entanto, apesar de tudo, ela parecia estar desfrutando de seu primeiro contato com as pessoas após quase seis meses de ausência. Seu sorriso era como um presente para aqueles que sentiam sua falta.

Um dia antes de sua reaparição pública no Trooping the Colour, a Princesa de Gales emitiu um comunicado notificando que estaria presente neste evento e dando uma atualização sobre seu estado de saúde, admitindo que ainda não está fora de perigo. Além disso, agradeceu por todas as mensagens de apoio.

“Fiquei surpresa com todas as mensagens gentis de apoio e incentivo dos últimos dois meses. Estou progredindo bem, mas como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins... Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao seu corpo descansando, mas nos dias bons, quando se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo... Meu tratamento está em andamento e continuará por mais alguns meses. Também sei que ainda não estou fora de perigo”, expressou em 14 de junho passado.