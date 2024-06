Famosos lamentam a morte de Chrystian, que fez dupla com Ralf: “Descanse em paz, ídolo”

O cantor Chrystian, que formou dupla sertaneja com o irmão, Ralf, morreu na noite de quarta-feira (19), aos 67 anos. A família confirmou, em nota, que ele estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. As causas do falecimento, no entanto, não foram reveladas.

ANÚNCIO

“Neste momento de profunda dor, encontramos consolo nas memórias dos momentos felizes e nas canções que ele nos deixou”, ressaltou a nota, assinada pela esposa, Key Vieira, e filhos do cantor.

Em fevereiro deste ano, o cantor foi internado Hospital do Rim, na capital paulista, após ser diagnosticado com rim policístico. Ele chegou a se preparar para um transplante de rim, que seria doado pela esposa. No entanto, o procedimento foi adiado após complicações e estava previsto para o final deste ano.

A assessoria do sertanejo informou que ele foi diagnosticado recentemente com uma condição que “exige repouso imediato e tratamento especializado”. Ele faria um show em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, no próximo sábado (22), mas o mesmo foi cancelado por conta dos problemas de saúde dele.

Nascido em Goiânia e batizado como José Pereira da Silva Neto, Chrystian se mudou para São Paulo quando tinha nove anos junto com Ralf e o pai deles, Mário Silva. O objetivo foi investir na carreira artística dos garotos, que formaram dupla de 1983 a 2021.

Ao longo da trajetória, eles gravaram músicas de sucesso, que integraram até trilhas de novela. Em 2000, eles anunciaram a separação para que cada um seguisse carreira solo. Porém, no ano seguinte, se uniram novamente e lançaram o disco “De Volta”, continuando ativos até 2021, quando encerraram a dupla definitivamente.

Ralf fez uma postagem no Instagram se despedindo de Chrystian. “Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian”, escreveu.

ANÚNCIO

Luto

Nas redes sociais, muitos famosos lamentaram a morte. O cantor Michel Teló postou uma foto ao lado do cantor e escreveu: “Descanse em paz, ídolo. Esse foi um dos dias mais especiais da vida”.

Já a cantora Roberta Miranda publicou um texto afirmando que o legado do artista sempre será lembrado.

“Chrystian, jamais vou esquecer você e o seu sorriso. Um pouco de mim e da música sertaneja se vai junto com você. Estou triste. Nunca imaginei me despedir assim. Mas o seu legado e das músicas sempre será lembrado. ‘Vidas Dividida’, ‘Tempo ao tempo’, ‘Prece a minha mãe’ e ‘Esperando você chegar’ serão sempre eternizadas na sua voz. Agora, sua voz será ouvida aí no céu. O mundo sertanejo chora, incluindo eu. Descanse em paz, meu amigo”, ressaltou ela.

“Meus mais sinceros sentimentos. Que Deus dê forças nesse momento tão difícil”, destacou o sertanejo Eduardo Costa.

“Descanse em paz, ídolo. Que Deus conforte o coração da família, amigos, fãs”, escreveu a dupla Rayane e Rafaela no Instagram.

O apresentador Danilo Gentili também postou fotos ao lado do cantor. Na legenda, ele relembrou o encontro com o artista, que aconteceu na última terça-feira (18).

O sertanejo Felipe Araújo também prestou suas homenagens. “A música sertaneja perde um talento. Mesmo sem termos nos conhecido pessoalmente, sua carreira foi inspiradora. Descanse em paz, Chrystian, e que seu legado continue a brilhar.”