Este é um dos filmes mais encantadores da Netflix que tem se mantido no Top 10

O Top 10 de filmes na Netflix representa uma seleção diversa e cativante do melhor que a plataforma tem a oferecer, abrangendo gêneros que vão desde o drama e comédia até o suspense e ficção científica. Essa lista não apenas destaca as tendências atuais e os gostos dos espectadores, mas também demonstra a riqueza de conteúdo que a plataforma de streaming oferece.

Embora seja comum que os lançamentos se posicionem neste Top 10, às vezes os clássicos e relançamentos surpreendem reaparecendo nos primeiros lugares. Isso aconteceu recentemente com um dos filmes mais encantadores que cativou o público e que, não importa o passar dos anos, vale a pena assistir novamente.

Em última análise, todos deveriam assistir a ‘Extraordinário’, e o fato de estar no Top 10 da Netflix revela que, apesar de ter sido lançado em 2017, continua sendo uma história emocionante, com uma mensagem que ressoa nos dias de hoje. É um filme que não só nos entretém, mas também nos inspira a enfrentar desafios com resiliência, empatia e compaixão.

Baseado no bem-sucedido romance de R.J. Palacio, o filme ‘Extraordinário’ (2017), dirigido por Stephen Chbosky, apresenta uma história sobre bondade, empatia e coragem. A trama gira em torno de August ‘Auggie’ Pullman, um menino de 10 anos que nasceu com a síndrome de Treacher Collins, uma condição facial rara que exigiu várias cirurgias e tratamentos médicos.

Depois de ser educado em casa por sua mãe, Isabel (interpretada por Julia Roberts), Auggie enfrenta o desafio de frequentar uma escola regular pela primeira vez ao começar o quinto ano. Através de sua perspectiva e daqueles ao seu redor, o filme nos oferece uma visão multifacetada da experiência humana, explorando temas de aceitação e superação pessoal.

Jacob Tremblay, que interpreta Auggie, oferece uma atuação comovente e autêntica, capturando a vulnerabilidade e a coragem de seu personagem, além de destacar o impecável trabalho de caracterização por trás. Por sua vez, Julia Roberts e Owen Wilson entregam interpretações calorosas e realistas que acrescentam profundidade à história familiar.

O filme também destaca que todos enfrentam suas próprias lutas, visíveis ou não, e que a bondade tem o poder de transformar vidas. Daí a expressão ‘não julgue um livro pela capa’ ganhar vida, lembrando-nos que sempre devemos ser gentis com os outros e que as diferenças externas não definem uma pessoa.

A história também nos ensina a nos levantarmos diante da adversidade. Apesar das crueldades que enfrenta devido ao medo ou desconhecimento dos outros, Auggie mostra uma força interior imensa ao se aceitar e se amar. Finalmente, esta é uma história que nos convida a ser autênticos.

Então, se você está procurando um filme que te faça rir, chorar e, acima de tudo, sentir, ‘Extraordinário’ é uma escolha perfeita. Prepare-se para ser tocado pela história de Auggie Pullman e lembre-se: na vida, a bondade nunca sai de moda.