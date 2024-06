Elliot Page revela que foi vítima de assédio por parte de um ator de primeira linha

As acusações de incidentes de natureza sexual em Hollywood têm sido abundantes nos últimos anos. Após o movimento ‘MeToo’, cada vez mais estrelas e outros membros da indústria revelam ter sofrido algum tipo de agressão ou assédio. Desta vez, o ator trans Elliot Page relatou como teve um encontro desagradável alguns anos atrás, com um ator conhecido.

O ator canadense recentemente publicou 'Pageboy', um livro de memórias no qual revela várias coisas que acabaram dando a volta ao mundo. Agora, foi através do capítulo 'Imbecil famoso em uma festa', onde o ator narra uma história que viveu há uma década, quando ainda não tinha enfrentado seu processo de transição de gênero.

O que Elliot Page relatou sobre ter sido assediado?

De acordo com a estrela de Juno, naquele momento ela ainda se identificava como mulher e era lésbica. Em um aniversário na cidade de Los Angeles, um ator conhecido a agrediu verbalmente com as seguintes palavras: “Você não é gay. Isso não existe. Você só tem medo de homens. Vou te f**** para você perceber que não é gay”.

Aos poucos dias, quando se encontrou com essa pessoa, cujo nome não é revelado nas páginas, Elliot assegurou que o ator quis se corrigir, afirmando que "não tenho problemas com os gays, juro".

No entanto, a verdade é que não é a primeira vez que algo semelhante aconteceu com ela: "Já vivi várias versões disso na minha vida. Muitas pessoas queer e trans lidam com isso constantemente. Esses momentos dos quais frequentemente não falamos ou que se espera que devamos ignorar, quando na realidade são horríveis", disse.

“Incluí essa história no livro porque se trata de refletir a realidade, as coisas com as quais lidamos e o que nos é constantemente enviado, especialmente em ambientes predominantemente cisgêneros e heterossexuais. Como navegamos por um mundo no qual temos momentos mais extremos e óbvios como esse, ou outros mais sutis em forma de piada”, acrescentou o ator de Umbrella Academy.